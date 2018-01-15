Мэрия прояснила вопрос с платными парковками во дворах

Мэрия Москвы пообещала не вводить платную парковку во дворах

«В Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение», — заявил он.

Вице-мэр заверил, что власти Москвы категорически против «любого регулирования дворовой территории со стороны правительства» города. Соответствующие права и полномочия «есть у самих жителей».

Ликсутов также рассказал, что небольшие зоны расширения платной парковки возможны. Просьбы об этом городские власти получают от муниципалитетов постоянно, но «глобального расширения уже не будет, мы уже основной объем сделали».