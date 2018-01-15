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Ford продемонстрировал новый Ranger
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Ford продемонстрировал новый Ranger 

«Автостат Инфо» 15 января 2018
Пикап Ford Ranger вернулся в каталог американской марки для местного авторынка. Обновленная модель дебютировала на моторшоу в Детройте. Речь, конечно же, идет о версии модели для американского рынка, которая отличается от европейского варианта специфичным оформлением передней части кузова, а именно радиаторной решеткой в стиле пикапа Ford F-150 и оптикой в новом дизайне.
Обновленный Ford Ranger будет продаваться в двух модификациях (версия с «традиционным» кузовом, а также удлиненная версия со сдвоенной кабиной), а также в трех вариантах комплектации и с двумя опциональными пакетами допоборудования для индивидуализации дизайна.
Версия Ford Ranger для рынка США будет доступна покупателям в комплектации с 4-цилиндровым 2,3-литровым мотором EcoBoost, в паре с которым работает 10-ступенчатая автоматическая КПП. Известно также, что Ford Ranger будет предлагаться в заднеприводной версии, а также в полноприводном исполнении. В списке систем оснащения в зависимости от типа комплектации предусмотрены системы активной безопасности, система экстренного торможения, система контроля «мертвых зон», адаптивный круиз-контроль, система для движения по разным типам дорог, система помощи при спуске на склоне и другой функционал.
Известно, что производство нового пикапа Ranger компания Ford организует на своем заводе в Мичигане. Новинка поступит в продажу в сентябре этого года. Отметим, что в России на рынке новых пикапов, согласно данным «Автостат Инфо», за 11 месяцев 2017 года продавцы Ford продали 31 ед. техники. Это были преимущественно пикапы Ford F-Серии — 29 ед., на 383% больше, чем в 2016 году.
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