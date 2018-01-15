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KIA подтвердила выпуск большого внедорожника Telluride
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Пятиметровый кроссовер Kia запустят в серию 

Motor.ru 15 января 2018
Компания Kia собирается выпустить серийную версию пятиметровгго концептуального кроссовера Telluride, дебютировавшего в 2016 году. Об этом со ссылкой на главу дизайнерского отдела корейского автопроизводителя Питера Шрайера сообщает австралийское издание Go Auto.
Как Kia Sorento Prime стал лучше, хотя этого от него и не требовалось
Никаких подробностей о серийной версии Telluride в Kia не привели. При этом, по словам дизайнера европейского офиса Грегори Гуляма, модель может появиться на рынках и за пределами Северной Америки. В частности там, где спросом пользуется или пользовался внедорожник Mohave. По словам Гуляма, речь идет о «России и подобных странах».
Габаритная длина прототипа Telluride составляет 5001 миллиметр, ширина — 2029 миллметров, а высота — 1800 миллиметров. Концепт-кар с тремя рядами кресел построили на модернизированной платформе Sorento.
Прототип укомплектовали гибридной силовой установкой. В ее состав вошли 270-сильный бензиновый двигатель V6, а также 130-сильный электрический мотор. Отдача агрегатов составляет 400 сил. Концепт-кар также получил цифровую приборку, экраны на дверях, а также систему слежения за состоянием пассажиров.
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