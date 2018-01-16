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В России стартовали продажи нового Cayenne
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В России стартовали продажи нового Porsche Cayenne 

LiveCars.Ru 16 января 2018
Представительство немецкого премиального бренда Porsche в России огласило цены флагманского внедорожника Cayenne нового поколения. Дилеры марки уже принимают заказы на автомобиль, который доступен по минимальной цене от 4 999 000 рублей.
Новый Porsche Cayenne можно приобрести в России в трёх бензиновых модификациях. За указанную минимальную стоимость отечественные клиенты получают автомобиль, с двигателем 3.0 V6 (340 л.с.).
Внедорожник Porsche Cayenne S, оснащённый мотором 2.9 V6 (440 л.с.), доступен по минимальной цене от 6 521 000 рублей. Наконец, новый Porsche Cayenne Turbo (4.0 V8, 550 л.с.) оценили в 9 800 000 рублей.
Вне зависимости от модификации, флагманский внедорожник оснащён 8-дипазонным «автоматом» Tiptronic S, системой полного привода с электронным управлением многодисковой муфтой, автоматическим тормозным дифференциалом и противобуксовочной системой.
Согласно заявленным данным, самая доступная модификация модели Porsche Cayenne способна набирать первую сотню за 6,2 секунды. В свою очередь, Porsche Cayenne S и Porsche Cayenne Turbo нового поколения делают это «упражнение» за 5,2 и 4,1 секунды соответственно.
Комментируя старт продаж новинки, генеральный директор ООО «Порше Руссланд» д-р Томас Штэрцель отметил:
«Дебют нового Porsche Cayenne — это одно из самых ожидаемых событий 2018 года для нас как в России, так и в мире. Он придаст значительный импульс продажам, откроет новые перспективы роста и расширит присутствие марки на рынке».
В арсенале автомобиля значится светодиодная оптика, передние и боковые подушки безопасности, коленная подушка безопасности со стороны водителя и переднего пассажира, климат-контроль, информационно-развлекательный комплекс и многое другое.
Первые автомобили Porsche Cayenne нового поколения доберутся до российских дилеров в мае 2018 года.
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