Состоялась мировая премьера Cherokee 2019

Рестайлинговый «американец»: в Детройте представлен обновлённый Jeep Cherokee

На автосалоне в Детройте-2018 состоялась мировая премьера обновлённого кроссовера Jeep Cherokee. На североамериканский рынок новинка выйдет в ближайшее время

Американская компания Jeep публично представила на «домашнем» автосалоне в Детройте-2018 обновлённый внедорожник Cherokee 2019 модельного года. В салонах дилеров марки на территории США автомобиль появится в первом квартале нынешнего года.

Напомним, рестайлинговый Jeep Cherokee был официально рассекречен американским брендом в преддверии мотор-шоу в «Городе моторов». Одной из главной новостью стало то, что автомобиль лишился раскритикованной внешности, и, теперь, выглядит более привлекательнее.

Как отмечалось ранее, обновлённый внедорожник Jeep Cherokee 2019 модельного года получил новые светодиодные фары головного света, новый капот, новый передний и задний бампер, а также пересмотренную решётку радиатора. Номерной знак теперь крепится не на бампере, а на дверце багажного отделения.

В салоне «посвежевшего» кросса Jeep Cherokee изменений не много. Например, изменились дефлекторы вентиляционной системы, а на центральной консоли появилась новая информационно-развлекательная система Uconnect, монитор которой обрамляет чёрный глянцевый пластик с хромированной окантовкой.

На североамериканском рынке обновлённый внедорожник Jeep Cherokee 2019 модельного года будет предложен с 2,0-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором, который способен выдавать 270 лошадиных сил. Кроме этого, для автомобиля предусмотрен двигатель 2.4 Tigershark (180 л.с.) и 3.2 V6 Pentastar (271 л.с.). Вне зависимости от мотора, автомобиль оснащается 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Тип привода — передний или полный.

Jeep // Jeep Cherokee 2019 модельного года

В арсенале рестайлингового Jeep Cherokee имеется система помощи при парковке, система мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мультимедиа-комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto (монитор — 7 или 8 дюймов), камера заднего вида и многое другое.

Повторимся, на родине продажи автомобиля стартуют в ближайшее время. В настоящий момент нет никакой информации о том, когда обновлённый Jeep Cherokee появится в России.