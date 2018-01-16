Сокращение штата: кого уволят из ГИБДД 

Увольнения в ГИБДД окажутся не столь массовыми, как казалось изначально, и затронут в среднем 10-12% должностей, примерно половина из которых и без того была вакантна. Решать, кого именно увольнять из ГИБДД, будут на уровне субъектов — соответствующие совещания пройдут на этой неделе, а определиться со штатным расписанием необходимо к 1 февраля.
Сокращение 10 тысяч сотрудников ГИБДД, о котором 5 января первой рассказала «Газета.Ru», переходит в самую активную фазу. На этой неделе в региональных управлениях МВД должны начаться совещания, на которых будет решаться, кого именно из сотрудников Госавтоинспекции увольнять.
Между тем, по данным нескольких источников «Газеты.Ru», с количеством сокращаемых сотрудников в регионах уже определились.
Первоначальные опасения о сокращении каждого пятого сотрудника ГИБДД не подтвердились, так как общая оценка численности сотрудников ГИБДД в России оказалась существенно выше 55 тысяч. С учетом всех подразделений, в том числе не связанных с патрулированием улиц, она может составлять около 90-100 тысяч — официальных данных на этот счет нет, и в самой Госавтоинспекции такую информацию не предоставляют.
Таким образом, в зависимости от региона, сократить планируется в среднем 10-12% должностей, но в ряде подразделений процент сокращенных будет значительно выходить за пределы этого коридора.
Учитывая, что примерно половина должностей и до «новогоднего» указа Владимира Путина была вакантна, по грубым оценкам, в ГИБДД уволят примерно каждого двадцатого.
Как отмечают источники «Газеты.Ru», скорее всего в регионах, понимая, что на дорогах и до сокращения ощущалась нехватка инспекторов, в первую очередь будут избавляться от «кабинетных» должностей в отделах административной практики. «Люди там делают важную работу: разбирают ДТП, ведут учет административных правонарушений, обслуживают суды, электронные базы и так далее, но кого-то нужно сокращать, и здесь они первые кандидаты», — говорит один из собеседников в МВД.
Также, по словам источника, планируется сократить штат центров, где оформляют штрафы с камер (ЦАФАП) — их, как и сами комплексы, планируется повсеместно передавать на баланс регионов.
При этом и увольнений инспекторов «в поле» избежать не удастся. «Здесь уже каждый начальник будет сам смотреть, кого убирать. Только одних „стариков“ увольнять не будут, ведь им будет сложнее потом куда-то перейти, да и у них уже свои сложившиеся отношения с начальством. Но стажеры и пенсионеры, конечно, сейчас одни из самых уязвимых категорий», — отмечает другой собеседник.
В ряде регионов и до сокращения наблюдался острый кадровый дефицит «гаишников», и новые сокращения могут значительно ухудшить ситуацию на дорогах. «Пьяных у нас повсеместно ловят обычно только в ходе специальных рейдов к выходным, а днем шансов быть остановленным, особенно в небольших городах, практически нет. То же самое и с „лишенцами“: люди годами ездят без прав и никто их не трогает, не потому что взятки дают, а потому что просто некому. К тому же палочную систему отменили только на словах, и на практике инспекторам приходится не за безопасностью следить, а ловить тех, кого скажут. Что будет сейчас — даже сложно представить», — сетует один из рядовых сотрудников ГИБДД в одном из регионов.
Собеседники в разных регионах отмечают, что окончательная ясность с новым штатным расписанием, скорее всего, должна наступить к 1 февраля. Поэтому судьбу потенциальных кандидатов на увольнение или перевод в другие подразделения руководители будут определять в ближайшие две недели.
На момент сдачи заметки получить комментарий МВД не удалось.
Напомним, что согласно приказу главы МВД Владимира Колокольцева, под сокращение точно не попадут должности, предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
«Газета.Ru» ознакомилась с внутренними документами региональных подразделений МВД. Некоторые данные на местах обнародовали официально полицейские руководители — и там, и там картина примерно одинаковая.
Так, в Московской области должно быть упразднено 589 должностей из штатных 5612. Судя по внутренним документам, меньше всех пострадает областной главк ГИБДД — там сократят всего девять человек из 157. При некомплекте в восемь человек работы в Госавтоинспекции лишится только один сотрудник. Еще меньше пострадает спецбатальон ДПС, где даже после сокращения пяти предписанных должностей останется еще семь вакантных мест. В остальных подразделениях процент увольняемых варьируется в среднем от 10 до 13. Где-то, как в Серпухове, сокращения полностью пройдет за счет некомплекта состава (10 вакансий из 10), а где, как в Люберцах, при одной вакантной должности новую работу придется искать 15 сотрудникам.
Еще один крупный регион, Краснодарский край, также ждет примерно 10% сокращение штата — вместо 4735 должностей будет на 492 единицы меньше. Больше всего гаишников сократят в Сочи. Оказалось, что в городе-курорте с постоянным населением 400 тысяч человек сотрудников ГИБДД больше, чем в почти миллионом Краснодаре. Из почти 700 штатных должностей сотрудников ГИБДД в Сочи сократят 81 должность, а в краевом центре — 73 из 627. Сколько из них на данный момент являются вакантными, во внутренних документах не уточняется.
В Санкт-Петербурге сократят 360 должностей из штатных 3752. «Живых» сотрудников уволят или переведут в другие подразделения меньше половины — 180 человек, остальные вакансии до сокращения были свободны.
В Оренбургской области, по данным местных СМИ, на весь регион должно остаться лишь 74 экипажа ДПС — такое количество инспекторов на местных дорогах в последний раз было в 80-х годах прошлого века, когда автопарк был в разы меньше.
При этом еще в 2010-м на дорогах области дежурили 500 патрулей.
В Ставрополье глава местной ГИБДД Алексей Сафонов лично рассказал о сокращениях по радио. «Для нас это не новость, мы ждали сокращения. За последние шесть лет оно уже третье, — заявил Сафонов. — Мы к этому привыкли. Будет сокращено порядка 11% от численности Госавтоинспекции. Это около 250 сотрудников. Работа службы будет оптимизирована. Будем больше внимания уделять аварийным, опасным местам, где происходит большое количество ДТП. Больше будем привлекать к несению службы руководящий состав: это и начальники ГИБДД, и командиры взводов», — заявил он.
В Нижегородской области из 1790 должностей сократят 186. При этом в ведомстве сейчас имеется 140 незанятых вакансий, и эффект от сокращений руководство местной ГИБДД считает незначительным.
Собеседники «Газеты.Ru» в столице и в регионах отмечают, что уволенных сотрудников главным образом рассчитывают заменить комплексами фото-видеофиксации нарушений ПДД. Также в МВД, как ранее заявлял министр Колокольцев, хотят значительно сократить количество выездов на оформление аварий
— уже в ближайшее время сотрудников ДПС могут обязать ездить только на аварии с пострадавшими, а мелкие столкновения автомобилисты смогут фиксировать своими силами.