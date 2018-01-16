Сокращение штата: кого уволят из ГИБДД

Увольнения в ГИБДД окажутся не столь массовыми, как казалось изначально, и затронут в среднем 10-12% должностей, примерно половина из которых и без того была вакантна. Решать, кого именно увольнять из ГИБДД, будут на уровне субъектов — соответствующие совещания пройдут на этой неделе, а определиться со штатным расписанием необходимо к 1 февраля.

Сокращение 10 тысяч сотрудников ГИБДД, о котором 5 января первой рассказала «Газета.Ru» , переходит в самую активную фазу. На этой неделе в региональных управлениях МВД должны начаться совещания, на которых будет решаться, кого именно из сотрудников Госавтоинспекции увольнять.

Между тем, по данным нескольких источников «Газеты.Ru», с количеством сокращаемых сотрудников в регионах уже определились.

Первоначальные опасения о сокращении каждого пятого сотрудника ГИБДД не подтвердились, так как общая оценка численности сотрудников ГИБДД в России оказалась существенно выше 55 тысяч. С учетом всех подразделений, в том числе не связанных с патрулированием улиц, она может составлять около 90-100 тысяч — официальных данных на этот счет нет, и в самой Госавтоинспекции такую информацию не предоставляют.

Таким образом, в зависимости от региона, сократить планируется в среднем 10-12% должностей, но в ряде подразделений процент сокращенных будет значительно выходить за пределы этого коридора.

Учитывая, что примерно половина должностей и до «новогоднего» указа Владимира Путина была вакантна, по грубым оценкам, в ГИБДД уволят примерно каждого двадцатого.

Как отмечают источники «Газеты.Ru», скорее всего в регионах, понимая, что на дорогах и до сокращения ощущалась нехватка инспекторов, в первую очередь будут избавляться от «кабинетных» должностей в отделах административной практики. «Люди там делают важную работу: разбирают ДТП, ведут учет административных правонарушений, обслуживают суды, электронные базы и так далее, но кого-то нужно сокращать, и здесь они первые кандидаты», — говорит один из собеседников в МВД.

Также, по словам источника, планируется сократить штат центров, где оформляют штрафы с камер (ЦАФАП) — их, как и сами комплексы, планируется повсеместно передавать на баланс регионов.

При этом и увольнений инспекторов «в поле» избежать не удастся. «Здесь уже каждый начальник будет сам смотреть, кого убирать. Только одних „стариков“ увольнять не будут, ведь им будет сложнее потом куда-то перейти, да и у них уже свои сложившиеся отношения с начальством. Но стажеры и пенсионеры, конечно, сейчас одни из самых уязвимых категорий», — отмечает другой собеседник.

В ряде регионов и до сокращения наблюдался острый кадровый дефицит «гаишников», и новые сокращения могут значительно ухудшить ситуацию на дорогах. «Пьяных у нас повсеместно ловят обычно только в ходе специальных рейдов к выходным, а днем шансов быть остановленным, особенно в небольших городах, практически нет. То же самое и с „лишенцами“: люди годами ездят без прав и никто их не трогает, не потому что взятки дают, а потому что просто некому. К тому же палочную систему отменили только на словах, и на практике инспекторам приходится не за безопасностью следить, а ловить тех, кого скажут. Что будет сейчас — даже сложно представить», — сетует один из рядовых сотрудников ГИБДД в одном из регионов.

Собеседники в разных регионах отмечают, что окончательная ясность с новым штатным расписанием, скорее всего, должна наступить к 1 февраля. Поэтому судьбу потенциальных кандидатов на увольнение или перевод в другие подразделения руководители будут определять в ближайшие две недели.

На момент сдачи заметки получить комментарий МВД не удалось.

Напомним, что согласно приказу главы МВД Владимира Колокольцева , под сокращение точно не попадут должности, предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

«Газета.Ru» ознакомилась с внутренними документами региональных подразделений МВД. Некоторые данные на местах обнародовали официально полицейские руководители — и там, и там картина примерно одинаковая.

Так, в Московской области должно быть упразднено 589 должностей из штатных 5612. Судя по внутренним документам, меньше всех пострадает областной главк ГИБДД — там сократят всего девять человек из 157. При некомплекте в восемь человек работы в Госавтоинспекции лишится только один сотрудник. Еще меньше пострадает спецбатальон ДПС, где даже после сокращения пяти предписанных должностей останется еще семь вакантных мест. В остальных подразделениях процент увольняемых варьируется в среднем от 10 до 13. Где-то, как в Серпухове, сокращения полностью пройдет за счет некомплекта состава (10 вакансий из 10), а где, как в Люберцах, при одной вакантной должности новую работу придется искать 15 сотрудникам.

Еще один крупный регион, Краснодарский край, также ждет примерно 10% сокращение штата — вместо 4735 должностей будет на 492 единицы меньше. Больше всего гаишников сократят в Сочи. Оказалось, что в городе-курорте с постоянным населением 400 тысяч человек сотрудников ГИБДД больше, чем в почти миллионом Краснодаре. Из почти 700 штатных должностей сотрудников ГИБДД в Сочи сократят 81 должность, а в краевом центре — 73 из 627. Сколько из них на данный момент являются вакантными, во внутренних документах не уточняется.

В Санкт-Петербурге сократят 360 должностей из штатных 3752. «Живых» сотрудников уволят или переведут в другие подразделения меньше половины — 180 человек, остальные вакансии до сокращения были свободны.

В Оренбургской области, по данным местных СМИ, на весь регион должно остаться лишь 74 экипажа ДПС — такое количество инспекторов на местных дорогах в последний раз было в 80-х годах прошлого века, когда автопарк был в разы меньше.

При этом еще в 2010-м на дорогах области дежурили 500 патрулей.

В Ставрополье глава местной ГИБДД Алексей Сафонов лично рассказал о сокращениях по радио. «Для нас это не новость, мы ждали сокращения. За последние шесть лет оно уже третье, — заявил Сафонов. — Мы к этому привыкли. Будет сокращено порядка 11% от численности Госавтоинспекции. Это около 250 сотрудников. Работа службы будет оптимизирована. Будем больше внимания уделять аварийным, опасным местам, где происходит большое количество ДТП. Больше будем привлекать к несению службы руководящий состав: это и начальники ГИБДД, и командиры взводов», — заявил он.

В Нижегородской области из 1790 должностей сократят 186. При этом в ведомстве сейчас имеется 140 незанятых вакансий, и эффект от сокращений руководство местной ГИБДД считает незначительным.

Собеседники «Газеты.Ru» в столице и в регионах отмечают, что уволенных сотрудников главным образом рассчитывают заменить комплексами фото-видеофиксации нарушений ПДД. Также в МВД, как ранее заявлял министр Колокольцев, хотят значительно сократить количество выездов на оформление аварий

— уже в ближайшее время сотрудников ДПС могут обязать ездить только на аварии с пострадавшими, а мелкие столкновения автомобилисты смогут фиксировать своими силами.