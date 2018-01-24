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Водителям грозит переэкзаменовка
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В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав 

Авторадио 24 января 2018
Водителей, действие удостоверений которых подошло к концу, могут обязать проходить переэкзаменовку на знание ПДД при замене документа. С таким предложением выступил Союз автошкол, сейчас его рассматривают в ГИБДД, пишут «Известия».
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В Союзе автошкол отмечают, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения в них был не таким строгим, как сейчас. Поэтому необходимо проверять водителей на знание актуальных правил дорожного движения.
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в инициативе есть и толковые предложения. Они будут рассмотрены в установленном порядке. И только после этого будут приняты или отклонены.
В сообществе автолюбителей при этом выступили против нововведения и заявили об отсутствии необходимости в пересдаче. Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.
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