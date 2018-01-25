Автомобилистам готовят масштабные реформы техосмотра

Россиян, чьи автомобили не прошли техосмотр (ТО), начнут ловить с помощью дорожных камер и штрафовать, а техническим экспертам за мошенничество с диагностическими картами будет грозить тюрьма. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на одну из последних версий реформы техосмотра.

Пакет поправок, которые инициируют глобальную реформу техосмотра, подготовило Минэкономики . Из документа следует, что за автомобиль без ТО или за автомобиль, в котором во время ТО нашли «несоответствие требованиям безопасности», владельца будут штрафовать на 800 рублей.

О каких именно несоответствиях идет речь, не уточняется. Всего в правилах ТО 68 ключевых параметров (тонировка, трещины на стеклах, работа световых приборов, наличие знака аварийной остановки и огнетушителя и так далее).

Если машина без техосмотра попадет в ДТП, а эксперты установят, что причиной аварии стала техническая неисправность этого автомобиля, страховщик получит право подать регрессный иск к автовладельцу. По мнению Минэкономики, эта мера позволит «повысить уровень мотивации» водителей к прохождению техосмотра.

Также в Минэкономики решили бороться с тем, что иногда диагностическая карта (документ с результатами ТО) выдается владельцу машины, которая техосмотр не проходила. Если поправки будут приняты, все карты станут электронными и будут заверяться усиленной электронной подписью эксперта, а процесс ТО будет записываться на видео. Для экспертов, выдавших карту машине, не прошедшей ТО, предлагают ввести штраф в размере до десяти тысяч рублей. Если эксперт «умышленно» передал в базу «заведомо недостоверные» и сведения, его могут наказать принудительными работами на срок до четырех лет.

За подобное нарушение, совершенное «группой лиц по предварительному сговору», грозит до двух лет тюрьмы (до четырех, если нарушение повлекло тяжкие последствия — ДТП).

Сейчас проект поправок находится на утверждении в правительстве, затем его внесут в Госдуму