Названа причина массового сокращения в ГИБДД

В МВД раскрыли причину увольнения 10 тысяч гаишников

МВД России раскрыли причины сокращения 10 тысяч сотрудников ГИБДД . В ведомстве заявили, что пошли на такой шаг в связи с передачей функций по фиксации нарушений ПДД от ГИБДД к другим органам исполнительной власти. Пока такая передача частично произошла лишь в Москве, а другие регионы, даже по мнению сторонников этого шага, к таким новшествам явно не готовы.

Сокращение 10 тысяч должностей в системе ГИБДД стало неприятным новогодним подарком для сотрудников Госавтоинспекции. Для многих, прежде всего самих дорожных полицейских, сокращение огромного штата МВД за счет одной из самых недоукомплектованных структур ведомства стало неприятной неожиданностью.

Подтвердив 9 января ранее опубликованную информацию «Газеты.Ru» о сокращениях, в МВД лишь констатировали сам факт, но ничего не сказали о мотивах такого решения, породив множество версий вплоть до новой волны слухов о реорганизации Госавтоинспекции.

«Газета.Ru» обратилась в МВД с просьбой прокомментировать ситуацию с кадровыми изменениями. И если минувшей осенью в ответ на вопрос о причинах внезапной, до особого распоряжения главы МВД приостановки набора новых сотрудников в ГИБДД (это решение стало предтечей новогоднего сокращения) в ведомстве сказали, что данная информация имеет гриф для служебного пользования, то на этот раз в МВД предоставили подробный комментарий.

«Сообщаем, что в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и передачей функций по фиксации правонарушений на дороге в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти сокращение штатной численности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации проводится в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России», — говорится в ответе за подписью врио начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ В. В. Колесника.

В МВД также подтвердили ранее опубликованную «Газетой.Ru» информацию, что непосредственно решать, какие именно должности предстоит сократить, а какие оставить, будут на уровне региональных управлений МВД.

«Вопросы определения критериев увольнения со службы в органах внутренних дел Российской Федерации сотрудников находятся в компетенции руководителей территориальных органов регионального уровня. Поскольку имеющийся некомплект в территориальных органах МВД России значительно выше количества сокращаемых должностей, то все увольняемые сотрудники имеют реальную возможность дальнейшего трудоустройства в органах внутренних дел. При этом они будут уволены только в случае личного отказа от дальнейшего прохождения службы на предложенных вакантных должностях. Вместе с тем приоритетному сокращению в указанных подразделениях подлежат неукомплектованные должности», — отметил Колесник.

По данным «Газеты.Ru», все запланированные сокращения в регионах уже официально проведены и прописаны — сейчас эту информацию постепенно доводят до сотрудников на местах.

На практике картина получилась весьма неоднородная.

Где-то удалось сохранить почти всех сотрудников за счет срезания пустовавших вакантных должностей, где-то убирают «кабинетных» сотрудников, перекладывая их обязанности на немногих оставшихся, а где-то «под нож» идут сотрудники, непосредственно работающие на улицах — из-за этого ряд подразделений, особенно в крупных городах, или расформировывают, или полностью переформатируют.

Полномочия по фиксации брать некому

Из ответа МВД о причинах сокращений до конца не ясно, идет ли речь о каких-то законодательных актах, связанных с оформлением упомянутой передачи полномочий по фиксации нарушений ПДД, или каких-то других. Скорее всего, в основе лежит правительственный законопроект по передаче полномочий по фиксации и обработке нарушений регионам, который в конце 2017 года был принят в первом чтении. Тем не менее, заявленная в МВД причина вызывает определенные вопросы — закон только находится на стадии принятия, а все сокращения уже проведены. К тому же, как уже отмечалось,

под сокращение попали любые вакантные должности, в основном никак не связанные с вопросами фиксации нарушений, да и большинство сокращенных «живых» сотрудников никакого отношения к оформлению штрафов с камер не имели и занимались самыми разными функциями, которые у ГИБДД забирать пока никто и не планирует.

Депутат Госдумы , автор ряда громких «автомобильных» инициатив Вячеслав Лысаков считает передачу полномочий ГИБДД властям как Москвы, так и в целом регионов большой ошибкой.

«МВД реализовывают тупиковую концепцию по передаче полномочий органам исполнительной власти, на мой взгляд, она совершенно неправильная и даже порочная. Хочу напомнить, что сама эта идея была обусловлена тем, что ГИБДД Москвы в какой-то момент перестала справляться с потоком данных фото— видеофиксации. У меня был официальный ответ из МВД, что до апреля, не помню уже, в каком это году было, действительно были проблемы, но затем все наладилось и 100% потока штрафов обрабатывались. То есть причина передачи полномочий была временная, и в итоге ее устранили, — говорит он. — Но даже если такие проблемы возникают в регионе, самое простое — это вернуться к «горизонтальному» финансированию, когда органы исполнительной власти обеспечивали материально-техническое и финансовое обеспечение ГИБДД. То есть у властей на местах всегда есть возможность найти какое-то помещение, дать дополнительные ставки и решить эту проблему. Тогда и на местах остались бы обученные люди, знающие законы, дававшие присягу. А мы сейчас предлагаем у них это отнять и передать людям с улицы в прямом смысле это слова. Они не обучены, не имеют доступа к гостайне».

По мнению Лысакова, одна из реальных причин сокращений в ГИБДД — желание урезать бюджетные расходы.

«Но страдает качество, фактически идет ползучее уничтожение Госавтоинспекции. Уверовали в порочную идею, что камерами все завесим, и автоматически будут идти штрафы, зачем нам нужны гаишники. А получается, что информацию с камер надо читать, обрабатывать, отбраковывать, если надо. И под этим соусом они сокращают ГИБДД. А кто будет ловить пьяных? Камеры? Если человек неадекватен, чтобы его убрать, пока он через весь город не промчался, сметая все на своем пути, его надо для начала остановить, составить протокол и лишить прав. А камера, естественно, камера этого не сделает, вдобавок за нарушения с камер даже прав не лишают. Поэтому мы сейчас расплодим полных отморозков, которые будут разъезжать, платить или не платить штрафы, а убрать их с дороги просто нельзя будет», — отметил парламентарий

Лысаков признается, что два года пытался затормозить в Госдуме принятие законопроекта о передаче полномочий ГИБДД.

«На меня персонально в правительстве даже Путину за это жаловались.

А МВД, если уж там нужны сокращения, лучше бы сократило хозяйственный аппарат вместо того, чтобы убирать тех, кто «на земле». Это же безумие», — отметил собеседник «Газеты.Ru». По его словам, было найдено объяснение для передачи полномочий ГИБДД — «мол, регионы сами просят». Однако при предварительном опросе МВД большая часть регионов высказалась против того, чтобы эти полномочия себя брать, — «нужны деньги, надо обучать людей, масса расходов», сказал депутат.

Депутат напомнил, что ранее руководство МВД не один год выступало категорически против передачи своих полномочий субъектам федерации.

В частности, курирующий в свое время ГИБДД замминистра МВД Виктор Кирьянов был категорически против, как и глава ГИБДД Виктор Нилов . «Пришли Горовой и его протеже Черников, и позиция кардинально изменилась. Поэтому что бы они ни говорили, идет уничтожение службы. Есть хорошие инспекторы, есть не очень, но это силовая служба, которая должна пресекать грубые нарушения, останавливать, протоколировать», — считает Лысаков.

Близкий к правительственным структурам руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский , напротив, передачу полномочий от ГИБДД поддерживает. «Практика, пусть и на примере одной Москвы, показывает, что регионы делают эту работы эффективнее, это примерно как частный собственник по сравнению с государственным.

Другой вопрос, что кроме Москвы, Санкт-Петербурга не так много регионов вообще способны взять на себя такие полномочия, поэтому здесь нужно действовать аккуратно. И если в Москве это категорически необходимо, то даже в случае с Петербургом я бы для начала попробовал какой-то пилотный проект, потому что ситуация в разных регионах очень отличается.

Москве удалось договориться об администрировании платной парковки и ряда нарушений ПДД, а где-то местные власти сделать это просто не смогли, потому что в провинции очень часто можно встретить ситуацию, когда люди бояться брать на себя ответственность, даже когда такие полномочия у них есть. Но этот процесс нужно начинать и идти в этом направлении», — отметил эксперт.

Комментируя слова депутата Лысакова о возможном переводе ГИБДД на «горизонтальное» финансирование, что, по мнению депутата, позволило бы решить проблему, Шумский отмечает, что ГИБДД априори не должна заниматься работой со штрафами.