«Пациент ни жив, ни мертв»: что происходит с проектом российско-американской «Нивы»

В пресс-службе совместного предприятия GM-АвтоВАЗ агентству сообщили, что акционеры пока не пришли к окончательному соглашению о поддержке проекта Chevrolet Niva нового поколения. По словам представителей компании, патенты на машину новой генерации продлят «в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством РФ».

Концептуальный внедорожник Niva II был представлен на Московском международном автосалоне в августе 2014 года. Выпуск автомобиля был запланирован на начало 2017 года.

По словам автора материала, «первый тревожный звоночек» для российско-американского внедорожника прозвучал в марте 2015 года, года совместное предприятие в Тольятти приостановило строительство завода для выпуска Niva II. Проект и сроки выхода автомобиля нового поколения были заморожены.

По словам Белоусова, такое решение было принято, так как заложенных на проект Chevy Niva II 200 миллионов долларов уже не хватало, и требовалось «вдвое, а то и втрое больше».

Позже губернатор Самарской области Николай Меркушин заявил, что власти могут поддержать новый внедорожник кредитом в 12-14 миллиардов рублей. В январе 2017 года в СМИ появилась информация, что Минпромторг готов предоставить госгарантии GM-АвтоВАЗ, кредитором был назван Сбербанк , а затраты оценивались в 21,5 миллиарда рублей. Однако в конце января из базы данных Роспатента стало известно, что GM-АвтоВАЗ не продлил патенты на Chevrolet Niva II.

Белоусов отмечает, что само GM-АвтоВАЗ «функционирует как ни в чем не бывало»: Chevrolet Niva выходят по графику, а с апреля прошлого года на казахстанский завод оттуда начали поступать машинокомплекты для сборки и продажи на местном рынке.