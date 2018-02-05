Ведущие Top Gear едва не сгорели в предсерийном Alpine

Джордан чуть не сгорел на съёмках «Топ Гир»

Джордан выступал штурманом у журналиста Криса Харриса во время поездки по СУ17 Ралли Монте-Карло 2018 года, где ведущие снимали сюжет с участием четырёх ралли-каров и предсерийного экземпляра спорткара «Альпин А110».

В дороге по неизвестным причинам загорелся автомобиль, на котором ехали Джордан и Харрис. Поскольку оба были одеты в гоночные комбинезоны, им удалось без ущерба для здоровья покинуть горящее купе.