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Ведущие Top Gear едва не сгорели в предсерийном Alpine
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Джордан чуть не сгорел на съёмках «Топ Гир» 

Чемпионат.com 5 февраля 2018
Фото: Motor.ru
Бывший глава собственной команды Формулы-1 Эдди Джордан, ныне работающий на телевидении, едва не сгорел на съёмках очередного эпизода автомобильного шоу «Топ Гир».
Джордан выступал штурманом у журналиста Криса Харриса во время поездки по СУ17 Ралли Монте-Карло 2018 года, где ведущие снимали сюжет с участием четырёх ралли-каров и предсерийного экземпляра спорткара «Альпин А110».
В дороге по неизвестным причинам загорелся автомобиль, на котором ехали Джордан и Харрис. Поскольку оба были одеты в гоночные комбинезоны, им удалось без ущерба для здоровья покинуть горящее купе.
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