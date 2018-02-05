Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам

Топилин объяснил, как избежать штрафа из-за снега

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что надо сделать работникам, опаздывающим из-за снегопада.

>> Снегопад века «Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке», — заверил министр.

В то же время он пообещал, что санкций за это не последует.

«Я не буду никого наказывать», — цитирует его ТАСС

Напомним, что в Центральной России фиксируются рекордный объем осадков, выпавших за последние два дня. В частности, в Москве осадки побили столетний рекорд, за сутки с улиц вывезено 1,2 млн кубометров убранного снега.