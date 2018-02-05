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Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
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Топилин объяснил, как избежать штрафа из-за снега 

Деловая газета «Взгляд» 5 февраля 2018
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что надо сделать работникам, опаздывающим из-за снегопада.
>> Снегопад века
«Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке», — заверил министр.
«Есть опоздавшие (в Минтруде), я не опоздал», — добавил он, передает РИА «Новости».
В то же время он пообещал, что санкций за это не последует.
«Я не буду никого наказывать», — цитирует его ТАСС.
Напомним, что в Центральной России фиксируются рекордный объем осадков, выпавших за последние два дня. В частности, в Москве осадки побили столетний рекорд, за сутки с улиц вывезено 1,2 млн кубометров убранного снега.
Все профильные ведомства работают в усиленном режиме.
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