Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что надо сделать работникам, опаздывающим из-за снегопада.
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«Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке», — заверил министр.
«Есть опоздавшие (в Минтруде), я не опоздал», — добавил он, передает РИА «Новости».
В то же время он пообещал, что санкций за это не последует.
«Я не буду никого наказывать», — цитирует его ТАСС.
Напомним, что в Центральной России фиксируются рекордный объем осадков, выпавших за последние два дня. В частности, в Москве осадки побили столетний рекорд, за сутки с улиц вывезено 1,2 млн кубометров убранного снега.
Все профильные ведомства работают в усиленном режиме.