Дело «трезвого мальчика»: все только начинается

Рассмотрение дела «трезвого мальчика» из Балашихи может начаться заново

Рассмотрение апелляций на приговор по делу погибшего в ДТП шестилетнего мальчика из Балашихи, которые поданы как от потерпевшей, так и от обвиняемой стороны, в ближайшее время начнется в Мособлсуде. Как выяснила «Газета.Ru» , признанная виновной Ольга Алисова требует признать эту трагедию несчастным случаем и отменить приговор. Отец ребенка, напротив, намерен добиться более сурового наказания. По данным «Газеты.Ru» суд может отправить дело на доследование.

В одном из самых громких судебных процессов прошлого года, который окрестили делом «трезвого мальчика», до сих пор не поставлена точка.

Как выяснила «Газета.Ru», и потерпевшая сторона в лице Роман Шимко , отца погибшего ребенка и признанная виновной в смертельном наезде Ольга Алисова, подали апелляции на решение суда. Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе Московского областного суда: апелляции поступили в Железнодорожный суд города Балашихи, теперь в Мособлсуде ожидают передачи им дела.

Ожидается, что это произойдет уже в конце текущей недели.

Громкое дело и оспариваемый приговор

15 ноября 2017 года суд назначил Алисовой три года лишения свободы в колонии-поселении. В отсрочке, о которой просила Алисова для воспитания дочери, суд ей отказал. Однако назначенный срок будет засчитывать то время, которое та провела в заключении во время судебного процесса. Суд также постановил взыскать с Алисовой в пользу Романа Шимко 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и расходы на похороны ребенка — 61,5 тыс. рублей.

Такое наказание настигло Алисову после смертельного ДТП, которое стало известно на всю страну из-за странных обстоятельств, сопутствующих его расследованию.

Все произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе. Около 19.00 шестилетний Алексей Шимко вместе с дедушкой возвращался с прогулки — они несколько часов провели на детской площадке неподалеку. В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу по направлению к его подъезду, ребенка насмерть сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова.

Загрузка… Согласно показаниям свидетелей, автомобиль двигался со значительным превышением допустимой во дворе скорости. Результаты проведенной судмедэкспертизы под руководством Михаила Клейменова показали, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. Позже результат финального из нескольких назначенных исследований «опьянение» ребенка опроверг.

Аргументы Алисовой в свою защиту: это был несчастный случай

Согласно тексту апелляции Алисовой в Мособлсуд, которая имеется в распоряжении «Газеты.Ru», женщина настаивает, что ехала она на скорости до 20 км/час. Вынесенный ранее приговор Железнодорожного суда она назвала «незаконным, необоснованным и несправедливым». Документ был ею подписан 26 декабря 2017 года.

Она просит признать произошедшее несчастным случаем и приговор полностью отменить.

При этом в тексте не идет речи о полном оправдании — возможно, об этом женщина будет просить во время нового судебного слушания, либо будет добиваться более мягкого приговора или же отсрочки его вступления в силу до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Страница из апелляции Ольги Алисовой/Газета.Ru

В числе аргументов в свою защиту Алисова приводит множество обстоятельств, в том числе то, что она «не располагала возможностью видеть» мальчика из-за стоящих вдоль левой стороны дороги, по которой она двигалась, практически вплотную один к другому сплошным потоком автомобилей, закрывающих видимость и обзор как детской площадки, так и газона, и пешеходной дрожки. Поэтому она якобы и не рассмотрела пешехода-мальчика, который, как она узнала впоследствии, уже остановив машину, внезапно выбежал с дорожки между машинами на проезжую часть дороги слева перпендикулярно движению ее автомобиля, прямо под передний бампер.

Она заявила, что припаркованный автомобиль Hyundai Solaris черного цвета, багажник которого был высотой 120 см, не «позволил увидеть ребенка».

Алисова настаивает, что не имела технической возможности предотвратить столкновение с пешеходом. И обращает внимание на то, что фактическая скорость ее автомобиля так и не была установлена, несмотря на ее многочисленные ходатайства. Также женщина указывает на ряд неточностей, которые были допущены при проведении следственного эксперимента: автомобили использовалась других марок и размеров, мальчик-статист во время эксперимента не бежал, а стоял, также он был другого роста, нежели погибший ребенок (рост его для эксперимента никто не измерял).

В жалобе осужденная утверждает, что действия суда воспрепятствовали воссозданию реальной картины произошедшего.

Далее Алисова напоминает, что, согласно ПДД, не только водителю, но и пешеходу следует убедиться в безопасности своих действий в данной ситуации. Она настаивает, что суд необоснованно отказал в проведении новой автотехнической экспертизы, зато большое внимание уделял показаниям свидетелей и заинтересованных лиц, а приглашенному независимому эксперту слова так и не дали.

В свою очередь сторона Шимко уже подготовила возражение на апелляцию Алисовой. «При оценке скорости транспортного средства невозможно нанести травмы, приводящие к летальному исходу, — заявил „Газете.Ru“ представитель семьи Шимко. — Одно исключение — переезд тела автомобилем. — Если бы Алисова действительно ехала не быстрее 20 км/час, то ребенок должен был получить травмы легкой степени тяжести, в крайнем случае — средней. Не мог бы при таких условиях ребенок попасть под днище, и не тащило бы его еще 10 метров по дороге.

А вот при скорости свыше 50 км/час тело оказывается за автомобилем и наступает летальный исход от политравмы. В нашем случае положение тела — за автомобилем, поэтому мы уверены, что автомобиль ехал на скорости от 50 км/час».

Дело может пойти на второй круг

Учитывая, что обе стороны остались недовольны исходом судебного разбирательства, в Мособлпрокуратуре, по данным источников «Газеты.Ru», готовят возражение на решение Железнодорожного суда и в ходе предстоящего рассмотрения в Мособлсуде могут попросить вернуть дело о смертельном ДТП на доследование.

Не исключено, что его могут все-таки объединить в одно производство с уголовным делом о «халатности», которое было возбуждено в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова. Кроме того, в отношении Клейменова, как утверждают близкие к делу источники «Газеты.Ru», проводится проверка по статье «служебный подлог». Днем во вторник, 6 февраля пресс-служба прокуратуры Мособласти оказалась недоступна для комментария. «Газета.Ru» направила соответствующий запрос в пресс-службу ведомства, а также в Следственный комитет России , ответ, на момент публикации замеки, еще не поступил.

Таким образом, если уголовное дело по ч.3. ст. 264 УК РФ будет отправлено на доследование, всем участникам судебного процесса придется пережить все с самого начала — от дачи показаний следователю до проведения новых автотехнических экспертиз и допроса свидетелей.