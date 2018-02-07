Ещё
В «АвтоВАЗе» сменится президент
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «АвтоВАЗе» сменится президент 

Рамблер 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «АвтоВАЗ» возглавит новый руководитель. Как сообщает РИА Новости, это связано с переходом Николя Мора на должность главы регионального подразделения Renault.
Чемезов отметил, что сейчас кандидатуру на пост директора «АвтоВАЗа» «подбирают». По его словам, кандидата должны согласовать с «Ростехом».
Неназванный собеседник «Ведомостей» пояснил, что у акционеров «АвтоВАЗа» «претензий к Мору нет». По словам источника, его, наоборот, отправили на повышение.
По данным газеты, новый президент «АвтоВАЗа» будет назначен в мае. Топ-менеджер крупной дилерской компании заявил изданию, что предприятие возглавит один из заместителей Мора, занимающийся производством.
В качестве возможной кандидатуры источник «Интерфакса», знакомый с планами компании, назвал исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок «АвтоВАЗа» Алеша Братожа.
Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016-го, а в июне того же года вошел в совет директоров компании. На посту директора он сменил Бу Андерссона. До этого Мор был управляющим директором Groupe Renault Romania и гендиректором Automobile Dacia.
«Ведомости» отмечают, что под руководством Мора по итогам девяти месяцев 2017 года «АвтоВАЗ» стал прибыльным «на операционном уровне» впервые за пять лет.
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение