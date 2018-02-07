В «АвтоВАЗе» сменится президент

Чемезов отметил, что сейчас кандидатуру на пост директора «АвтоВАЗа» «подбирают». По его словам, кандидата должны согласовать с «Ростехом».

Неназванный собеседник «Ведомостей» пояснил, что у акционеров «АвтоВАЗа» «претензий к Мору нет». По словам источника, его, наоборот, отправили на повышение.

По данным газеты, новый президент «АвтоВАЗа» будет назначен в мае. Топ-менеджер крупной дилерской компании заявил изданию, что предприятие возглавит один из заместителей Мора, занимающийся производством.

В качестве возможной кандидатуры источник «Интерфакса» , знакомый с планами компании, назвал исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок «АвтоВАЗа» Алеша Братожа.

Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016-го, а в июне того же года вошел в совет директоров компании. На посту директора он сменил Бу Андерссона . До этого Мор был управляющим директором Groupe Renault Romania и гендиректором Automobile Dacia

«Ведомости» отмечают, что под руководством Мора по итогам девяти месяцев 2017 года «АвтоВАЗ» стал прибыльным «на операционном уровне» впервые за пять лет.