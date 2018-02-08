Пьяным судьям гаишник не указ

Сотрудникам ДПС запретили отстранять от вождения машины пьяных судей

Вступил в силу приказ МВД России , который изменил правила общения инспекторов ДПС с некоторыми категориями водителей. Пьяные судьи могут вздохнуть спокойно — сотрудники ГИБДД теперь не имеют право отстранять их от управления и направлять на медосвидетельствование. Кроме того, водителям, которые отказываются предоставить свою машину по требованию сотрудника полиции, теперь не грозит административный арест.

В четверг, 8 февраля, вступил в законную силу приказ МВД №948, с помощью которого ведомство внесло коррективы в новый административный регламент ГИБДД, заработавший в октябре 2017 года.

Объемный документ, который полностью регламентирует деятельность сотрудников Госавтоинспекции, потребовал ряда корректировок, которые и были внесены с помощью данных поправок.

Главное новшество вступившего в силу документа заключается в новых правилах взаимоотношений на дороге полицейских и судей. Последние получили теперь значительно больше привилегий.

Новый административный регламент ГИБДД предполагал, что на дороге сотрудники ДПС должны обращаться с судьями, как с обычными водителями: если судья пьяный, его могли отстранить от управления транспортным средством, направить на медосвидетельствование, применить другие меры — «Газета.Ru» регулярно рассказывает о подобных инцидентах на дорогах. Однако в МВД решили скорректировать документ.

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«Если мы хотим иметь независимое правосудие, мы должны сделать так, чтобы судья был огражден законом от любых возможных злоупотреблений со стороны тех, в отношении кого он судьей выступает. Возможность составить протокол на судью и отправить его на медицинское освидетельствование, а еще просто указать на то, что он отказался от этого освидетельствования — допустим, нет видеозаписи — это возможность на судью надавить. Судей отбирают очень и очень тщательно. Другой вопрос, что за судьями должен быть контроль иной, чем организован сейчас. Но это не дело постового милиционера — контролировать судью», — заявил «Известиям» полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. Теперь ничего из этого с судьями сделать нельзя — на них вообще теперь запрещено составлять административные протоколы. Аналогичная схема действует уже давно в отношении сотрудников прокуратуры

По его мнению, в «в данном случае судейский иммунитет превыше всего».

Еще одним важным новшеством стала новая трактовка ситуации, когда сотруднику правоохранительных органов в экстренном порядке понадобился автомобиль гражданина, например, для пресечения преступления или задержания преступника.

В случае отказа водителю, согласно действовавшему положению административного регламента, грозил арест до 15 суток по статье 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному требованию сотрудника полиции). После вступления в силу нового приказа МВД водителю теперь грозит лишь штраф в 500 рублей.

Кроме того, в МВД уточнили правила заполнения инспекторами процессуальных документов. В регламенте ГИБДД говорилось, что делать это необходимо «разборчиво, шариковой ручкой с наполнителем черного, синего или фиолетового цвета либо с использованием печатающего устройства». В обновленной версии упоминание шариковой ручки исчезло, как и требование к цвету чернил. Изменения были внесены в связи с тем, что на сильном морозе шариковые ручки плохо пишут, и гораздо удобнее в этом случае использовать гелевые. Теперь это разрешено на официальном уровне.

Изменились и основания для проверки документов у водителя. В новом регламенте оговаривается, что это можно делать где угодно, а не только на стационарных постах. И если раньше поводом для остановки могли быть «ориентировки либо данные, дающие основания подозревать водителя в совершении административного правонарушения или преступления», то в приказе МВД использовать в качестве повода подозрения в совершении правонарушения больше нельзя. Однако инспекторам оставили право остановить машину в случае «выявления признаков нарушения», а также при «наличии повода к возбуждению дела о правонарушении».

Напомним, что с 1 января, согласно указу президента, штатная численность МВД была сокращена на 10 тысяч должностей. Все они пришлись на Госавтоинспекцию. Кого именно сокращать, решается на уровне регионов. Помимо «кабинетных должностей», во многих регионах «под нож» пустили и сотрудников, которые работают на дороге.