В России ужесточили правила техосмотра

В России изменили правила техосмотра

Российское правительство 12 февраля приняло постановление, изменяющее правила прохождения техосмотра. Документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление запрещает эксплуатацию автомобиля с дефектами и повреждениями усилителя руля. Машины, на которых демонтированы заводские стеклоомыватели или дворники, теперь не смогут пройти техосмотр.

Кроме того, запрещена установка «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок», которые не предусмотрены конструкцией, на рассеиватели фар.

Также из документа следует, что шипованная резина может быть использована только на четырех колесах одновременно. Протектор шин должен быть одинаковым на всех колесах.

Автомобиль необходимо укомплектовать аварийным знаком остановки, аптечкой и исправным огнетушителем.

В январе СМИ написали о подготовленном Минэкономики проекте реформы техосмотра. Сообщалось, что россиян, чьи автомобили не прошли техосмотр или имеют «несоответствие требованиям безопасности», начнут ловить с помощью дорожных камер и штрафовать на 800 рублей.

Технических экспертов за мошенничество с диагностическими картами планировалась наказывать вплоть до лишения свободы. Экспертов, умышленно передавших в базу ложную информацию, предлагали приговаривать к принудительным работам на срок до четырех лет. За такое нарушение, совершенное «группой лиц по предварительному сговору», предлагалось назначить до двух лет тюрьмы (до четырех, если нарушение повлекло тяжкие последствия — ДТП).

Позже появилась информация, что в правительстве не поддержали инициативу по введению уголовной ответственности для операторов техосмотра. В проекте предложенной ведомством реформы осталась административная ответственность: штраф до десяти тысяч рублей для экспертов и до 300 тысяч рублей для операторов-юрлиц.