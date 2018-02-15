Ещё
В России ужесточили правила техосмотра
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России изменили правила техосмотра 

Рамблер 15 февраля 2018
Российское правительство 12 февраля приняло постановление, изменяющее правила прохождения техосмотра. Документ опубликован на портале правовой информации.
Постановление запрещает эксплуатацию автомобиля с дефектами и повреждениями усилителя руля. Машины, на которых демонтированы заводские стеклоомыватели или дворники, теперь не смогут пройти техосмотр.
Кроме того, запрещена установка «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок», которые не предусмотрены конструкцией, на рассеиватели фар.
Также из документа следует, что шипованная резина может быть использована только на четырех колесах одновременно. Протектор шин должен быть одинаковым на всех колесах.
Автомобиль необходимо укомплектовать аварийным знаком остановки, аптечкой и исправным огнетушителем.
В январе СМИ написали о подготовленном Минэкономики проекте реформы техосмотра. Сообщалось, что россиян, чьи автомобили не прошли техосмотр или имеют «несоответствие требованиям безопасности», начнут ловить с помощью дорожных камер и штрафовать на 800 рублей.
Технических экспертов за мошенничество с диагностическими картами планировалась наказывать вплоть до лишения свободы. Экспертов, умышленно передавших в базу ложную информацию, предлагали приговаривать к принудительным работам на срок до четырех лет. За такое нарушение, совершенное «группой лиц по предварительному сговору», предлагалось назначить до двух лет тюрьмы (до четырех, если нарушение повлекло тяжкие последствия — ДТП).
Позже появилась информация, что в правительстве не поддержали инициативу по введению уголовной ответственности для операторов техосмотра. В проекте предложенной ведомством реформы осталась административная ответственность: штраф до десяти тысяч рублей для экспертов и до 300 тысяч рублей для операторов-юрлиц.
 Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение