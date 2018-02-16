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Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
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Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет» 

Рамблер 16 февраля 2018
Telegram-канал «Мост глупости» сообщил о 142-й жертве моста с надписью «Газель не проедет». Переправа, которую прозвали «Мостом глупости», находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.
>> Сколько грузовиков нужно, чтобы "пробить" мост "Газель не проедет"?
На мосту висит большой плакат «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!», но «Газели» снова и снова пытаются прорваться вперед и застревают.
Новой жертвой моста стала «Газель», получившая от удара сильные повреждения кузова.
Второго февраля сообщалось о 140-й жертве мост (141-я на видео, скорее всего, не попала). «Фонтанка» в честь этого взяла у «Моста глупости» интервью. Выяснилось, что изначально на мосту висела балка, о которую предварительно бился кузов автомобиля. Ее убрали, когда в балку стали врезаться большегрузы. Предупреждающий плакат на мост повесили «неравнодушные жители».
Помимо «Газелей», под мостом застревали небольшие и большие автобусы, грузовики Scania, эвакуатор с погруженной машиной. В результате инцидентов были пострадавшие.
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