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В РФ вступили в силу новые правила техосмотра
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В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу с 22 февраля 2018 года. Согласно постановлению, опубликованному ранее на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку.
Кроме того, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.
Теперь автовладельцам также нельзя устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр. Операторов, разрешивших эксплуатацию не прошедших техосмотр автомобилей, предлагают штрафовать на 10 тысяч рублей. За те же действия, совершенные группой лиц по сговору, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.
Водителей машин, не прошедших ТО, предлагают наказывать штрафами в размере 800 рублей.
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