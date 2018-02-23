Airbus показал первый полет воздушного такси

Airbus опубликовал видео первых испытаний аэротакси

Европейская авиастроительная компания Airbus показала, как прошли первые испытания воздушного такси, разрабатываемого в рамках проекта Vahana.

Авиастроительный концерн Airbus разместил видео первого полета прототипа беспилотного воздушного такси, разрабатываемого в рамках проекта Vahana.

Первые испытания "летающего такси" Alpha One, которое работает на нескольких двигателях и способно парить в небе на высоте 5 км, успешно были пройдены ранее в конце января. Испытания прошли в американском штате Орегон.