Geely купила акции Daimler

Китайская компания Geely купила 9,69% акций концерна Daimler и стала его крупнейшим акционером. Стоимость сделки составила 9 млрд долларов.

Примечательно, что пакет акций купил сам основатель Geely, миллиардер Ли Шуфу. Компания Geely, которая в 2010 году приобрела Volvo Cars, особо подчеркивает значение европейского рынка для своего роста и развития. Кстати, недавно китайский производитель стал также главным акционером компании Volvo AB. Интерес Daimler к расширению сотрудничества с Geely заключается в том, что немецкий концерн сейчас активно развивает работу в области электромобилей, а Китай по-прежнему остается главным рынком для этой сферы автомобилестроения. Как пишут зарубежные СМИ, Geely и Daimler намерены создать в Китае новое совместное предприятие по производству автомобилей.

Кстати, в России, согласно данным статистики «Автостат Инфо», компания Geely продала в январе 2018 года 116 автомобилей, столько же, сколько и годом ранее.