Названы самые распространенные авто в РФ

Названы самые распространенные авто в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных автомобилей в России.

Возглавил список седан LADA 2107: по состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывалось 1,745 миллиона машин данной модели. Также в тройку вошли седан LADA 2106 (1,592 миллиона единиц) и внедорожник LADA 4x4 3D (1,056 миллиона экземпляров). Как отмечает "Автостат", в сумме на эти три модели приходится более 10% парка легковых автомобилей в стране.

Места с четвертого по седьмое также занимает продукция "АвтоВАЗа" : LADA 2109, LADA 2110, LADA 2114 и LADA 2105. Кроме того, в десятку самых распространенных автомобилей вошли Ford Focus Toyota Corolla и LADA 21099.

Показатели всех моделей за пределами тройки лидеров находятся ниже отметки в миллион автомобилей, отметили в "Автостате".