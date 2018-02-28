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Названы самые распространенные авто в РФ
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Названы самые распространенные авто в России 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных автомобилей в России.
Возглавил список седан LADA 2107: по состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывалось 1,745 миллиона машин данной модели. Также в тройку вошли седан LADA 2106 (1,592 миллиона единиц) и внедорожник LADA 4x4 3D (1,056 миллиона экземпляров). Как отмечает "Автостат", в сумме на эти три модели приходится более 10% парка легковых автомобилей в стране.
Места с четвертого по седьмое также занимает продукция "АвтоВАЗа": LADA 2109, LADA 2110, LADA 2114 и LADA 2105. Кроме того, в десятку самых распространенных автомобилей вошли Ford Focus, Toyota Corolla и LADA 21099.
Показатели всех моделей за пределами тройки лидеров находятся ниже отметки в миллион автомобилей, отметили в "Автостате".
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