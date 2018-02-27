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Названа дата, когда в РФ появятся беспилотные автомобили
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В Hyundai рассказали, когда в России появятся беспилотные автомобили 

РИА Новости 27 февраля 2018
Фото: © AP Photo / Jared Wickerham
Легковые беспилотные автомобили могут прийти в Россию не ранее, чем через десять лет. Такое мнение высказал РИА Новости управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.
Причины, по его словам, в состоянии отечественных дорог, климате, отсутствии необходимой законодательной базы, а также просто в отсутствии потребности в таких машинах.
Проблемы
По мнению Калицева, состояние дорог в России, а также своеобразные климатические условия не позволят легковым беспилотникам быстрее прийти в страну.
"Конечно, разметка, состояние наших дорог оставляет желать лучшего, это однозначно. Плюс климатические условия, быстрая смена температур влекут за собой новое ухудшение дорожных условий и полностью невидимую разметку зимой, что не позволяет рассчитывать на то, что беспилотники быстро придут в Россию… Если говорить о легковых автомобилях, то еще очень далеко до этого. И в целом, нет необходимости. Это перспектива десяти и более лет", — сказал он.
Еще одну важной проблемой Калицев назвал отсутствие законодательной базы для самоуправляемых авто.
"Другой вопрос — законодательная база. Насколько человек согласится участвовать в системе дорожного движения совместно с полностью автономными либо роботизированными транспортными средствами? Это очень большой вопрос именно юридический. В случае каких-то ДТП кто будет отвечать?", — задался он вопросом.
С рельсами проще
Как более реалистичный вариант внедрения беспилотного транспорта управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" видит его использование на железных дорогах и в метро. В пример Калицев привел аэроэкспресс в аэропорт Сеула, который ездит без машиниста. Однако он отметил, что и переход на новые поезда в подземке может занять длительное время.
"Сейчас, насколько я знаю, московский метрополитен активно модернизирует подвижной состав, но все-таки речь идет не об автоматизированных, не о беспилотных (поездах — ред.) Грубо говоря, это (переход на беспилотные поезда — ред.) займет несколько лет, до пяти лет только обновление парка. Также должна быть соответствующая инфраструктура, как для машин", — пояснил он.
Перспективу использования беспилотных грузовых поездов Калицев назвал более реалистичной, хотя для этого потребуется соответствующая инфраструктура — стрелки, семафоры, системы отслеживания движения поезда.
Эксперт затруднился оценить объем инвестиций, который может потребоваться для внедрения беспилотного ж/д транспорта.
Главное — доверие
При всей привлекательности беспилотного транспорта, без должного контроля и соблюдения правил он не может быть безопасным. "Все-таки без человека это, порой, небезопасно, особенно в "часы пик". Представляете: люди заходят, в последний момент врываются, влетают в вагон", — описал он возможную ситуацию в метро.
К вопросу легковых беспилотных автомобилей Калицев относится с большой долей скепсиса. "В любом случае мы как автомобилисты в своем секторе смотрим достаточно скептически на краткосрочную перспективу внедрения беспилотного транспорта. Я не вижу просто в этом необходимости, потребности", — сказал он.
"В секторе коммерческого (транспорта — ред.) это дает определенный эффект, экономию, оптимизацию. В пассажирском же легковом транспорте человек, как правило, наоборот, получает удовольствие от вождения. Совершенно не факт, что человек готов просто сесть за руль, и вместе с тем доверить все автомобилю. То есть выехать на нормальное движение, полностью доверить себя и свою семью, близких роботу", — добавил он.
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