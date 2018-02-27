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Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене
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Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене 

РИА Новости 27 февраля 2018
Фото: © Fotolia / lightpoet
Эксперты из аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей сегмента B по индексу остаточной стоимости, отражающей то, насколько конкретная модель теряет в цене от первоначальной стоимости.
Победителем рейтинга стал Hyundai Solaris, который после трех лет с момента приобретения сохраняет свою стоимость от первоначальной цены на уровне 89,91%. На втором месте расположился хэтчбек Renault Sandero, индекс остаточной стоимости которого составил 89,64%. Третье место занял лифтбек Skoda Rapid с показателем 89,33%.
Ранее эксперты провели подобное исследование среди автомобилей среднего и премиального класса. При этом специалисты отметили, что меньше всего в цене теряют те автомобили, стоимость которых подорожала сильнее всего в течение трех лет.
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