В Ростовской области сняли ограничение движения на дорогах

В Ростовской области сняли ограничение движения на автодорогах

"04.03.2018 года в 04.15 мск в ОДС ЦУКС ГУМЧС России по Ростовской области от оперативного дежурного УГИБДД по РО поступила информация о том, что временное ограничение движение пассажирского транспорта по Ростовской области снято", — говорится в сообщении. Движение пассажирского транспорта на автодорогах Ростовской области полностью восстановлено, сообщается на сайте регионального МЧС.

Ранее сообщалось об ограничении движения на восьми автодорогах области из-за непогоды. Движение было ограничено по связывающей регион с центральной Россией федеральной трассе М-4 "Дон" — от 931-го до 1026-го километра (Новочеркасск — Каменск-Шахтинский), а также дорогам Ростов — Волгодонск, Зимовники — Волгодонск, Дубовское — Волгодонск, Котельниково — Песчанокопское, Элиста — Зимовники, Шахты — Раздорская и Шахты — Цимлянск.