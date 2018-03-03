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В Ростовской области сняли ограничение движения на дорогах
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В Ростовской области сняли ограничение движения на автодорогах 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Движение пассажирского транспорта на автодорогах Ростовской области полностью восстановлено, сообщается на сайте регионального МЧС.
"04.03.2018 года в 04.15 мск в ОДС ЦУКС ГУМЧС России по Ростовской области от оперативного дежурного УГИБДД по РО поступила информация о том, что временное ограничение движение пассажирского транспорта по Ростовской области снято", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об ограничении движения на восьми автодорогах области из-за непогоды. Движение было ограничено по связывающей регион с центральной Россией федеральной трассе М-4 "Дон" — от 931-го до 1026-го километра (Новочеркасск — Каменск-Шахтинский), а также дорогам Ростов — Волгодонск, Зимовники — Волгодонск, Дубовское — Волгодонск, Котельниково — Песчанокопское, Элиста — Зимовники, Шахты — Раздорская и Шахты — Цимлянск.
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