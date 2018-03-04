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Hyundai Creta — самый доходный SUV на российском авторынке
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Hyundai Creta — самый доходный SUV на российском авторынке 

«Автостат Инфо» 4 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Hyundai Creta — самый доходный SUV на российском авторынке Исследование «Автостат Инфо» показало, что на новые машины в январе 2018 года покупатели потратили 120,4 млрд рублей. Из этой суммы — 76,6 млрд рублей они израсходовали на кроссоверы и внедорожники.
По величине затрат на покупку в сегменте SUV лидирует Hyundai Creta. На покупку автомобилей этой модели (всего продано 4479 таких авто) российские покупатели потратили 4,7 млрд рублей. На KIA Sportage было потрачено в целом за месяц 4,1 млрд рублей. При этом россияне приобрели в отчетный месяц 2757 таких машин. Третье место по величине затрат на покупку в сегменте SUV занимает внедорожник Toyota Land Cruiser — 3,5 млрд рублей. Всего за месяц в России было продано 1197 таких машин. На кроссоверы Toyota RAV4 покупатели израсходовали около 3 млрд рублей и купили 1730 таких машин. В ТОП-5 моделей сегмента SUV, лидирующих по доходности в январе, входит и Volkswagen Tiguan. Известно, что на такие машины (продано 1520 ед.) в январе покупатели израсходовали 2,7 млрд рублей.
Данные исследования «Автостат Инфо» показывают, что в январе 2018 года российские покупатели приобрели 1539 внедорожников Nissan X-Trail и заплатили за них 2,5 млрд рублей. Они также купили 1432 кроссовера Mazda CX-5 на 2,4 млрд рублей и примерно столько же потратили на покупку внедорожников Renault Duster (продано 2822 авто).
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