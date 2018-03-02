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Новый Touareg показали в динамике
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Посмотрите на новый Volkswagen Touareg в динамике 

Motor.ru 2 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen опубликовала видеотизер внедорожника Touareg третьего поколения. В ролике большая часть кузова автомобиля все еще скрыта камуфляжем — видны только двери и часть светотехники. Полностью дизайн модели раскроют в конце марта на моторшоу в Пекине.
В начале февраля немецкий производитель показал скетч нового «Туарега», на котором можно разглядеть детали дизайна модели. При этом в прошлом году внешность внедорожника рассекретили фотошпионы — машину засняли без камуфляжа во время съемок официальных промо-материалов.
«Туарег» построят на той же модульной платформе MLB Evo, что и Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. Модель будет предлагаться с бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом два и три литра.
Также внедорожник получит пневмоподвеску и полноуправляемое шасси.
В России «третий» VW Touareg появится летом. До этого дилеры получат еще одну новинку марки — семиместный кроссовер Teramont.
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