Названо количество угнанных в 2017 году автомобилей

За 2017 год в России угнали почти 22 тысячи автомобилей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой данные МВД России

В полиции напомнили, что в России преступления разделяют на два типа: кража машины (статья 158 УК РФ) и неправомерное завладение без цели хищения (статья 166 УК РФ). По итогам прошлого года на территории страны были угнаны 21 842 машины, также было зарегистрировано 20 834 «завладения без цели хищения».

В целом в 2017 году преступлений по обеим статьям оказалась на десять процентов меньше, чем в 2016-м (25 886 краж, еще 22 437 машин нарушители «взяли покататься»).