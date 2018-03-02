Toyota анонсировала российскую премьеру C-HR

Toyota анонсировала российскую премьеру кроссовера C-HR

Компания Toyota Motor Corporation официально анонсировала российскую премьеру нового компактного кроссовера Toyota C-HR . Автомобиль будет показан 3 марта 2018 года, в рамках мероприятия под названием «экстремальный weekend».

Как рассказали в пресс-центре японского бренда, «компания Toyota Motor Corporation проведёт в России серию мероприятий с 3 марта по 8 апреля 2018 года в Москве, Казани, Красноярске и Сочи. Так называемый "экстремальный weekend" будет включать в себя выступления, мастер-классы и лекции от райдеров ToyotaTeamRussia и Quiksilver, а также представление нового городского кроссовера марки — Toyota C-HR».

Очевидно, что новый маленький кроссовер Toyota C-HR будет ориентирован на молодое поколение российских автолюбителей, а также на людей, которые ведут активный образ жизни. В настоящее время никакой информации о модели для России нет.

Напомним, ранее японская марка оформила ОТТС на новый компактный кроссовер Toyota C-HR, из которого стало известно, что в России новинку предложат с 1,2-литровым 116-сильным турбодвигателем и 2,0-литровым атмосферным мотором, мощностью 148 сил.

Немаловажен тот факт, что в нашей стране автомобиль Toyota C-HR будет доступен с системой полного привода. Трансмиссии — «механика» или вариатор. Повторимся, официальной информации о российских ценах и комплектациях Toyota C-HR пока нет.