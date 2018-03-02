Названы самые угоняемые в России машины

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автомобили марок Lexus Toyota оказались самыми угоняемыми авто в 2017 году в России, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Cadillac, ВАЗ и УАЗ. Согласно данным отдельно взятых страховых компаний, угонщики также проявляют интерес к маркам Mazda Mitsubishi , Infiniti, Jeep Nissan , Land Rover

В Москве по частоте угонов лидируют Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai, в Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, в других регионах — Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

Страна седанов

Как прокомментировал начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков , в лидерах традиционно популярные среди угонщиков автомобили бизнес-класса. "Не зря же Россию именуют страной седанов", — заявил он.

Вместе с тем Попков отметил, что количество полноприводных автомобилей в статистике угонов стабильно растет год от года.

"Сказывается трансформация автомобильного рынка в целом, россияне все чаще выбирают внедорожные и вседорожные модификации. А так как большинство угонов совершается по принципу "что плохо стоит", то подобная динамика закономерна", — добавил Попков.

Основные причины угонов, по словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс Страхование" Сергея Демидова, сохраняются прежними — автомобили массового спроса разбирают на запчасти, люкс и премиум перегоняют в другие регионы с изменением vin-номеров.

Убытки страховщиков

Страховщики рассказали и об убытках, которые они понесли в 2017 году из-за угонов.

Так, выплаты "АльфаСтрахование" по угонам в России в 2017 году составили 597,6 миллиона рублей против 578,2 миллиона рублей в 2016 году.

Общая сумма убытков "Ренессанс Страхование" за 2017 год по угонам составила более 365 миллионов рублей.

"Всего по риску "угон" в 2017 году заявлено обращений на 537 миллионов рублей", — сообщил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Андрей Ковалев . Он подчеркнул, что тенденция в части угонов в целом по стране, а также в регионах по их компании положительная, и угонов по сравнению с прошлым годом стало меньше.

Ковалев также отметил, что доля убытков с признаками мошенничества у них составляет 10%.

А Попков рассказал, что в МАКСе случаи мошенничества по каско в общем количестве убытков составляют незначительный объем. "В компании применяются продвинутые технологии скоринга и оценки потенциальной убыточности по автомобилям, заявляемым на страхование, и их владельцам. Поэтому вероятность того, что в портфель компании попадет серийный мошенник, крайне низка", — сообщил он.

А вот попытки мелкого бытового мошенничества, когда, к примеру, владелец пытается отремонтировать больше деталей, чем было повреждено на самом деле, по его словам, компания регистрирует регулярно.

"Впрочем, на экономике автострахования они сказываются незначительно — нашим экспертам по урегулированию хватает опыта и знаний, чтобы вовремя идентифицировать недобросовестные действия страхователей и пресечь их еще до того, как счета на оплату убытка попадают в бухгалтерию", — заключил Попков.