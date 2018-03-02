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Jaguar представил полноприводный электромобиль
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СМИ: Jaguar Land Rover представила полноприводный электромобиль I-Pace 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: Jaguar
Компания Jaguar Land Rover представила полноприводный электромобиль Jaguar I-Pace. Об этом сообщил портал The Verge.
Полный привод нового электрокара реализован за счет установки на нем двух двигателей — на передней и задней осях. Их совокупная мощность составляет 394 лошадиных сил. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,5 секунды. Согласно заявленным разработчиками характеристикам, емкость батареи составляет 96 кВт/ч, а ее заряда должно хватить на 400 км пути. Как сообщает издание, чтобы зарядить аккумуляторы на 80% уйдет всего 40 минут при условии, что использоваться будут 100-киловаттные терминалы, которые, однако, пока еще встречаются довольно редко. На более распространенных 7-киловаттных станциях на зарядку уйдет около 10 часов.
Как рассказали в Jaguar Land Rover, автомобиль проходил испытания в условиях экстремально низких температур на территории Швеции. При сорокаградусном морозе все системы электрокара работали исправно.
I-Pace оснащен точкой доступа Wi-Fi, использующей стандарт беспроводной связи 4G, что позволяет осуществлять передачу данных со скоростью выше 100 Мбит/с. Чтобы обновить программное обеспечение, установленное на I-Pace, водителям не придется обращаться в сервис — все будет происходить автоматически с помощью интернет-связи.
The Verge отмечает, что компания Jaguar Land Rover стала первой среди традиционных автопроизводителей, которая приступает к выпуску электрокроссовера. Единственным конкурентом I-Pace на данный момент является автомобиль Model X ("Модел Экс") от компании Tesla ("Тесла").
Производиться I-Pace будет в Австрии на заводе компании Magna Steyr. Его стоимость объявят на Женевском автосалоне в марте.
Ранее директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет заявил, что с 2020 года компания будет оснащать все новые модели своих автомобилей исключительно электрическими или гибридными силовыми установками.
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