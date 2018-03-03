Volkswagen отзывает в РФ автомобили

Volkswagen отзывает в РФ пожароопасные автомобили

Представители российского офиса компании Volkswagen — «Фольксваген Груп Рус» — сообщили о добровольном отзыве более 110 своих автомобилей. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под сервисную кампанию попали модели VW Touran, Passat, Golf, а также Sharan, реализованные в РФ в 2011 году. Причиной отзыва этих автомобилей называют проблемы со стартером, который длительное время остается включенным при запуске мотора, тем самым подвергая свои детали перегреву, что чревато возгоранием.

В попавших под отзыв автомобилях будет произведена замена втягивающего реле стартера. Затраты на эти ремонтные работы возьмет на себя Volkswagen.