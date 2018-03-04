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Новый Toyota RAV4 2019 показали на очередном рендере
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Новый Toyota RAV4 2019 показали на очередном рендере 

Daily-Motor 4 марта 2018
Фото: daily-motor.ru
Сегмент SUV демонстрирует уверенный рост не только в России, но и во всем мире, поэтому конкуренция в нем становится все более жесткой. Один из первых представителей этого класса Toyota RAV4 не собирается делиться своей долей с новичками, поэтому японцы готовят замену нынешней генерации «РАВ», платформа которого уже сильно устарела.
На днях в Сети появился очередной рендер с примерным видением того, как будет выглядеть новый RAV4 2019, прототип которого активно обкатывается на дорогах штата Мичиган (США). Визуализация выполнена на основе тестовой машины, заснятой на этой неделе в плотном камуфляже.
Ожидается, что новый RAV4 получит полностью переработанный дизайн экстерьера с более острыми углами и линиями кузова. Кроссовер оснастят новой радиаторной решеткой и узкими фарами новой формы. Также незначительным переменам подвергнется профиль автомобиля.
Напомним, что ранее мы уже сообщали о планах Toyota по разработке нового поколения RAV4 на архитектуре TNGA, которая является базовой для новых генераций Toyota Prius и Toyota C-HR. Моторная линейка автомобиля должна пополниться новыми агрегатами, а также гибридной силовой установкой.
Дебют нового поколения «Тойота РАВ4» может состояться уже в текущем году, либо в начале следующего на выставке NAIS-2019.
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