Ещё
Lexus представил маленький кроссовер UX
Далее:
Читайте также:
Ещё

Официально: Lexus представил маленький кроссовер UX 

LiveCars.Ru 6 марта 2018
Фото: Lexus
На проходящем в Женеве Международном автосалоне премиальная японская марка Lexus публично представила свой самый маленький внедорожник, который получил название UX.
Представляя новый кроссовер Lexus UX, руководство японского бренда отметило, что автомобиль изначально разрабатывался под требования 30-летних городских жителей. Кроме этого, новинка призвана частично заменить в линейке компании хэтчбек CT, не сумевшей завоевать популярность у покупателей.
Новая компактная модель Lexus UX получила следующие габариты: длина — 4 495 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 520 мм. В свою очередь, расстояние между осями составляет 2 640 мм. Таким образом, машина оказалась 145 мм короче, на 5 мм уже и на 125 мм ниже, чем внедорожник NX. Размер колёсной базы меньше на 20 мм.
В компании отметили, что в основе компактного внедорожника Lexus UX лежит совершенно новая платформа GA-C, которая используется на моделях марки впервые. Подвеска: спереди — МакФерсон, сзади — на двойных поперечных рычагах. Все доступные версии новинки оснащаются только обычными пружинами. Двери, капот и крылья выполнены из алюминия, а крышка багажного отделения из композитных материалов.
Новый маленький внедорожник Lexus UX будет предлагаться в двух модификациях — UX 200 и UX 250h. В первом случае автомобиль оснащается 2,0-литровым 171-сильным атмосферником, который сочетается с новой трансмиссией — вариатором, объединенным с механической первой передачей. Причём двигатель так же новый: он обладает степенью сжатия 13:1 и термическим КПД в 40%.
Гибридный Lexus UX 250h получил 2,0-литровый ДВС, вариатор, комплект аккумуляторных батарей и электромотор, расположенный на задней оси. Суммарная отдача гибридной силовой установки — 178 лошадиных сил.
Помимо всего прочего, для нового компактного внедорожника Lexus UX будет доступен спортивный пакет F Sport, который включает в себя иную радиаторную решётку, перенастроенную подвеску, спортивные кресла и оригинальные 18-дюймовые колёсные диски.
Также для японской премиальной новинки доступна адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки при переключениях передач вверх или вниз на обычных автоматических трансмиссиях.
Серийное производство нового маленького внедорожника Lexus UX стартует в США осенью текущего года. На американском рынке продажи модели запланированы на конец текущего года. При этом в Европе внедорожник появится только весной 2019 года. Главные конкуренты — Mercedes-Benz GLA и BMW X1.
LiveCars.Ru: последние новости
Стив Маттин рассказал о дизайне внедорожника LADA 4×4 нового поколения Hyundai предложит россиянам «футбольные» Solaris, Elantra, Creta и Tucson Новый Ford Focus Sedan дебютировал на шпионских фото
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение