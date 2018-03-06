Официально: Lexus представил маленький кроссовер UX

На проходящем в Женеве Международном автосалоне премиальная японская марка Lexus публично представила свой самый маленький внедорожник, который получил название UX.

Представляя новый кроссовер Lexus UX, руководство японского бренда отметило, что автомобиль изначально разрабатывался под требования 30-летних городских жителей. Кроме этого, новинка призвана частично заменить в линейке компании хэтчбек CT, не сумевшей завоевать популярность у покупателей.

Новая компактная модель Lexus UX получила следующие габариты: длина — 4 495 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 520 мм. В свою очередь, расстояние между осями составляет 2 640 мм. Таким образом, машина оказалась 145 мм короче, на 5 мм уже и на 125 мм ниже, чем внедорожник NX. Размер колёсной базы меньше на 20 мм.

В компании отметили, что в основе компактного внедорожника Lexus UX лежит совершенно новая платформа GA-C, которая используется на моделях марки впервые. Подвеска: спереди — МакФерсон, сзади — на двойных поперечных рычагах. Все доступные версии новинки оснащаются только обычными пружинами. Двери, капот и крылья выполнены из алюминия, а крышка багажного отделения из композитных материалов.

Новый маленький внедорожник Lexus UX будет предлагаться в двух модификациях — UX 200 и UX 250h. В первом случае автомобиль оснащается 2,0-литровым 171-сильным атмосферником, который сочетается с новой трансмиссией — вариатором, объединенным с механической первой передачей. Причём двигатель так же новый: он обладает степенью сжатия 13:1 и термическим КПД в 40%.

Гибридный Lexus UX 250h получил 2,0-литровый ДВС, вариатор, комплект аккумуляторных батарей и электромотор, расположенный на задней оси. Суммарная отдача гибридной силовой установки — 178 лошадиных сил.

Помимо всего прочего, для нового компактного внедорожника Lexus UX будет доступен спортивный пакет F Sport, который включает в себя иную радиаторную решётку, перенастроенную подвеску, спортивные кресла и оригинальные 18-дюймовые колёсные диски.

Также для японской премиальной новинки доступна адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки при переключениях передач вверх или вниз на обычных автоматических трансмиссиях.