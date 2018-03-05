Степень опьянения водителей начнут определять быстрее

СМИ: в России расширят сеть центров освидетельствования нетрезвых водителей

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Министерству здравоохранения МВД России расширить сеть организаций, занимающихся освидетельствованием пьяных водителей. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, нетрезвых водителей начнут быстрее доставлять на освидетельствование. Минздраву рекомендовано расширить сеть организаций, имеющих право давать заключение о том, пьян автомобилист или нет.

В Минздраве подтвердили, что уже ведется работа по данному направлению. А также добавили, что в феврале запросили позицию МВД по поводу рекомендации правительственной комиссии.

Ранее сообщалось, что МВД России предложило в два раза ужесточить уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом виде.