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Названы самые успешные автопроизводители в мире
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Названы самые успешные автопроизводители в мире 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Jim Watson
Эксперты из аналитического агентства Focus2move составили рейтинг самых успешных автомобильных производителей по итогам 2017 года.
Первую строчку в списке занял концерн Volkswagen Group, выпускающий легковые и коммерческие автомобили. За прошлый год немецкая компания реализовала почти 10,4 миллиона машин, что на 3,5 процента больше показателей 2016 года. На второй строчке расположилась японская корпорация Toyota Motor, которая продала около 10,2 миллиона автомобилей в 2017 году. Тройку лидеров замкнул альянс Renault-Nissan, который реализовал чуть более 10 миллионов автомобилей.
В пятерку самых успешных автопроизводителей также вошли Hyundai-Kia (7,2 миллиона) и General Motors (6,8 миллиона).
Ранее эксперты назвали самые популярные в России иномарки.
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