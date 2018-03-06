Ещё
Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер 

Motor.ru 6 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Audi привезла на моторшоу в Женеву прототип своей первой серийной модели на электротяге — кроссовер e-tron. Показанный на автосалоне автомобиль покрыт специальным камуфляжем с логотипами e-tron.
Точные характеристики электрического кроссовера в Audi не назвали. Автопроизводитель отметил лишь, что вседорожник укомплектуют системой полного привода. Кроме того, 30 минут зарядки на специальной станции хватит для «продолжительного путешествия».
Производство Audi e-tron начнется в конце 2018 года. Выпуск модели наладят на предприятии автопроизводителя в Бельгии.
Перед запуском производства Audi проведет испытания модели в реальных условиях. В этом будут задействованы почти 250 тестовых прототипов. Их испытают при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Тесты будут проводить в высокогорье и на Нюрбургринге. Всего автомобили проедут более пяти миллионов километров.
Глава Audi Руперт Штадлер отметил, что к 2020 году в линейке автопроизводителя будет три электрокара. К e-tron присоединятся седан и компактный кроссовер. К 2025 году модельный ряд Audi пополнится более чем 20 электрокарами и подключаемыми гибридами.
Концептуальный предвестник первого электрического кроссовера Audi называется e-tron quattro. Он дебютировал в сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте.
Motor.ru: последние новости
Первый электрический кроссовер Audi оценили дешевле гибридного Q7 Спецверсию Ford Mustang посвятили 50-летнему спорткару Названа дата дебюта нового Subaru Forester
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение