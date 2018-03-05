Стали известны доходы Москвы от платных парковок

В 2017 году доходы Москвы от платных парковок выросли на 21 процент и составили 5,3 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на оперативные итоги исполнения бюджета Москвы.

Кроме того, штрафы за нарушения ПДД принесли в бюджет города на 26 процентов больше средств, чем в 2016 году, — 16,6 миллиарда рублей. Таким образом, общий доход от парковок и штрафов составил 22 миллиарда рублей.

Представитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) пояснил газете, что рост доходов от платных парковок связан с повышением тарифов на улицах с «высокой загруженностью» и с точечным расширением зоны платной парковки.

Старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин назвал эти доходы «не очень большими» для бюджета Москвы, но «существенными» для любого другого субъекта. По словам Редькина, бюджет среднего субъекта запада европейской части страны составляет около 40 миллиардов рублей, то есть поступления от столичных парковок в Москве — «это фактически их полбюджета».

В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что плата за парковку в столице вырастет, но только в местах, которые пользуются повышенным спросом. Глава города пояснил, что на таких парковках водителям приходится долго «кружить», чтобы найти место. Чиновники хотят повысить тарифы так, чтобы загрузка этих парковок не превышала 80 процентов. О каких именно суммах идет речь, он не уточнил.

В то же время Собянин подчеркнул, что московская система парковок уже сформирована, «особых» нововведений в этой сфер не планируется.

В последний раз тарифы на парковку в Москве повышались в декабре 2016 года. Стоимость одного часа парковки сейчас составляет от 40 рублей (за пределами Третьего транспортного кольца) до 200 рублей на наиболее популярных участках в границах Садового кольца и в районе «Москва-Сити».