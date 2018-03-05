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Volvo S60 пока остается в тени
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Volvo S60 пока остается в тени 

CarClub 5 марта 2018
Фото: Volvo
Производство четырехдверки начнется в этом году.
Исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльсон показал в Твиттере фотографию следующего поколения седана S60. Пока машина остается в камуфляже, дата ее показа не еще не объявлена. Из нового семейства пока рассекречен только универсал V60.
Volvo
Седан разделит с пятидверкой модульную платформу SPA и набор двигателей — турбочетверок отдачей от 150 до 390 л.с. В последнем случае такую мощность обеспечивает гибридная силовая установка с возможностью зарядки от сети. В гамме наверняка сохранится внедорожная версия S60 Cross Country с увеличенным до более чем 200 миллиметров дорожным просветом. Седан-кроссовер продается в России по цене от 2 430 000 рублей.
В базовое оснащение машины войдет система City Safety нового поколения. Она умеет автоматически тормозить, распознав на своем пути пешехода, велосипедиста или крупное животное. В Volvo говорят, что это единственная система с подобным функционалом на рынке. Комплекс полуавтономного вождения Pilot Assist, работающий на скорости до 130 км/ч, модернизирован для более четкого прохождения поворотов.
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