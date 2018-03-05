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АвтоВАЗ увеличил скидки на две модели
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АвтоВАЗ увеличил скидки на две модели 

CarClub 5 марта 2018
Фото: CarClub
Доступнее стали Lada Granta и Lada Kalina.
В декабре прошлого года АвтоВАЗ вернул скидки по программе утилизации почти на все модели, однако продержались они недолго. С 1 февраля им на смену пришла выгода в размере 20-30 тысяч рублей за сдачу старого автомобиля в трейд-ин. И как сообщают «Ведомости», сейчас завод увеличил размер предоставляемой скидки в два раза.
В программе участвуют почти все модели за исключением «Приоры» и «Весты». На трехдверные «Нивы» предоставляется скидка в 30 000 рублей, на «Ларгусы» и «Иксреи» — 20 000. А вот для «Гранты» и «Калины» выгоду увеличили с 20 000 до 40 000 рублей. Таким образом, «Гранту» с максимально возможной скидкой можно купить за 323 910 рублей, «Калину» — за 369 540 рублей.
Программу утилизации автохлама завершили из-за низкой популярности: все желающие успели сдать старую машину в переработку за предыдущие годы. Как отмечает издание, теперь АвтоВАЗ дает скидки на «Лады» за свой счет, без получения субсидий из бюджета. Напомним, что в текущем году объем господдержки автопрома будет сокращен. Для тольяттинского гиганта это плохая новость, так как с использованием тех или иных программ в 2017 году было продано 45% новых «Лад».
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