АвтоВАЗ увеличил скидки на две модели

В декабре прошлого года АвтоВАЗ вернул скидки по программе утилизации почти на все модели, однако продержались они недолго. С 1 февраля им на смену пришла выгода в размере 20-30 тысяч рублей за сдачу старого автомобиля в трейд-ин. И как сообщают «Ведомости», сейчас завод увеличил размер предоставляемой скидки в два раза.

В программе участвуют почти все модели за исключением «Приоры» и «Весты». На трехдверные «Нивы» предоставляется скидка в 30 000 рублей, на «Ларгусы» и «Иксреи» — 20 000. А вот для «Гранты» и «Калины» выгоду увеличили с 20 000 до 40 000 рублей. Таким образом, «Гранту» с максимально возможной скидкой можно купить за 323 910 рублей, «Калину» — за 369 540 рублей.

Программу утилизации автохлама завершили из-за низкой популярности: все желающие успели сдать старую машину в переработку за предыдущие годы. Как отмечает издание, теперь АвтоВАЗ дает скидки на «Лады» за свой счет, без получения субсидий из бюджета. Напомним, что в текущем году объем господдержки автопрома будет сокращен. Для тольяттинского гиганта это плохая новость, так как с использованием тех или иных программ в 2017 году было продано 45% новых «Лад».