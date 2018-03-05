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Водителям посоветовали чистить машины-«подснежники»
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Водителям посоветовали чистить машины-«подснежники» 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Издание «АвтоВзгляд» пишет, что автомобилисты, решившие не ездить на машинах до весны и превратившие их в «автосугробы», рискуют оставить свои авто без запчастей.
Издание отмечает, что автомобиль, который долго не чистят от снега, становится приманкой для злоумышленников. Преступники, понимая, что владелец не вспоминает о своей машине, решают «разжиться запчастями».
Заморозки и оттепели периодически сменяют друг друга, снег и лед тают и снова налипают на автомобиль. Талая вода попадает во все «щели и углубления — в дверные проемы, между уплотнениям», а затем снова замерзает. В результате водитель сталкивается с проблемой примерзших дверей, дверных замков или люка бензобака.
Также на асфальте вокруг машины-«подснежника» образуется «зона девственного снега». Когда коммунальные службы займутся уборкой во дворе, появится риск того, что машину повредят лопатой и «процарапают краску до металла».
Ранее «АвтоВзгляд» предупреждал автомобилистов об опасности снега, скопившегося на крышах машин. Некоторые водители считают, что сугроб на крыше защитит лакокрасочное покрытие автомобиля. На самом деле при таянии снега влага может попасть в микротрещины покрытия и расширить их.
Кроме того, снег на крыше автомобилей угрожает безопасности на дорогах. Если водитель резко затормозит, сугроб может съехать на лобовое стекло, перекрывая видимость. Снежная шапка также может слететь с автомобиля на скорости и попасть в попутную машину или на полосу встречного движения.
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