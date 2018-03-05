Bentley представит гибридную Bentayga

Bentley представит в Женеве гибридную «Бентайгу»

Компания Bentley представит на 88-м Женевском автосалоне свой первый подключаемый гибрид — Bentayga Plug-In Hybrid. Новинку оснастят силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid суммарной мощностью 462 лошадиные силы и «умной» навигационной системой. Об этом сообщил Autocar, однако позже удалил новость.

Для силовой установки внедорожника предусмотрено три режима работы: электрический, ДВС и комбинированный. На электротяге Benley Bentayga Plug-In Hybrid сможет проезжать до 50 километров.

Для подзарядки батарей от бытовой энергосети потребуется 7,5 часа. При использовании специальной станции время можно сократить до двух с половиной часов. Зарядное устройство для гибридного Bentayga, которое в компании называют «функциональным произведением искусства», разработано известным промышленным дизайнером Филиппом Старком

Встроенная навигационная система «Бентайги» получит возможность просчитывать оптимальный вариант использования ДВС и электромотора для каждого маршрута. Зарядкой и системой климат-контроля можно будет управлять удаленно при помощи мобильного приложения.

От обычного внедорожника гибрид будет отличаться выкрашенными в медный цвет эмблемами с указанием модификации и центральными колпачками колесных дисков.

Сейчас Bentley Bentayga доступен с четырехлитровым твин-турбо мотором V8 (550 сил и 770 Нм), шестилитровым агрегатом W12 (608 сил и 900 Нм), а также дизелем 4.0 V8 (435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента). Цена модели на российском рынке составляет минимум 11 900 000 рублей.

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