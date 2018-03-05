Кросс-седан Lada Vesta замечен на тестах в Тольятти

Кросс-седан Lada Vesta замечен на дорожных тестах в Тольятти

В сети интернет обсуждают недавно выложенные фотографии седана Lada Vesta в кросс-модификации.

С первого взгляда бросается в глаза необычный клиренс. На корпусе автомобиля видны пластиковые накладки.

Некоторые автоэксперты отмечают, что автомодель отображенная на фото и та, концепт которой представили в АВТОВАЗе , имеют ряд значимых отличий в визуальном плане.

Так, например, пластиковый обвес имеет иную форму, а задняя подвеска вообще реализована в виде торсионной полузависимой балки.

Конечно, в АВТОВАЗе могли пересмотреть концепт-версию. Но специалисты почти уверены, что мы имеем дело с творением местных "умельцев". Возможно перед нами предстала некая альтернативная версия кросс-седана Lada Vesta. Пока уверенно рассуждать так это или нет мы не можем.

Известно также, что АВТОВАЗ ведет работы по созданию автомодели Lada Vesta Rally Sprint. Автомодель получит 1,6-литровый мотор на 150 л.с.