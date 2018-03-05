Ещё
Кросс-седан Lada Vesta замечен на тестах в Тольятти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кросс-седан Lada Vesta замечен на дорожных тестах в Тольятти 

Car.ru 5 марта 2018
Фото: Car.ru
В сети интернет обсуждают недавно выложенные фотографии седана Lada Vesta в кросс-модификации.
С первого взгляда бросается в глаза необычный клиренс. На корпусе автомобиля видны пластиковые накладки.
Некоторые автоэксперты отмечают, что автомодель отображенная на фото и та, концепт которой представили в АВТОВАЗе, имеют ряд значимых отличий в визуальном плане.
Так, например, пластиковый обвес имеет иную форму, а задняя подвеска вообще реализована в виде торсионной полузависимой балки.
Конечно, в АВТОВАЗе могли пересмотреть концепт-версию. Но специалисты почти уверены, что мы имеем дело с творением местных "умельцев". Возможно перед нами предстала некая альтернативная версия кросс-седана Lada Vesta. Пока уверенно рассуждать так это или нет мы не можем.
Известно также, что АВТОВАЗ ведет работы по созданию автомодели Lada Vesta Rally Sprint. Автомодель получит 1,6-литровый мотор на 150 л.с.
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке Audi оценивает электрический внедорожник e-tron в 80 000 евро В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение