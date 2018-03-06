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Спад продаж на авторынке Великобритании продолжился
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В феврале спад продаж на авторынке Великобритании продолжился 

«Автостат Инфо» 6 марта 2018
Фото: avtostat-info.com
Согласно данным Британской ассоциации автопроизводителей (SMMT), объем продаж новых автомобилей в Великобритании сократился на 2,8% в феврале 2018 года и составил 80 805 ед. авто. Спад показателей по итогам первых двух месяцев составил 5,1%, всего было продано 244 420 машин.
В прошлом месяце хитом продаж на авторынке Великобритании стала модель Ford Fiesta — 5201 реализованный автомобиль. Второе место занял Volkswagen Golf (2927 авто), а третье — Ford Focus (2052 ед.). Аналитики отмечают также, что за отчетный период в стране объем продаж легковых авто с бензиновыми двигателями вырос на 14,4%, а показатели реализации дизельных машин, наоборот, сократились на 23,5%. Эксперты из SMMT прогнозируют, что снижение объемов продаж новых автомобилей в Великобритании продолжится и в марте этого года.
Напомним, что российский рынок легковых автомобилей вырос в январе 2018 года, согласно данным «Автостат Инфо», на 30,7%. В количественном выражении продажи увеличились до 95 007 ед. авто, а годом ранее этот показатель составлял 72 711 ед.
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