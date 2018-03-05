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Водители задолжали миллиарды за пьяную езду
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Водители задолжали миллиарды за пьяную езду 

Авторамблер 5 марта 2018
Фото: Авторамблер
В 2017 году приставы отработали всего 163,8 тыс. штрафов из 539,2 тыс. за пьянку за рулем.
За прошлый год с автомобилистов, пойманных в нетрезвом виде, взыскали 5,5 млрд рублей, что на 105 млн больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу ФССП России.
Напомним, штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 тыс. рублей. В случае, если нарушитель не обжалует наказание в течение 10 дней с момента вынесения постановления, и не оплатит штраф за следующие 60 дней, то дело передают судебным приставам.
Всего же на исполнении у ФССП России в 2017 году находилось 34 млн постановлений на сумму 28 млрд рублей. Из них приставы исполнили 18,3 млн постановлений на сумму 14,4 млрд рублей.
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