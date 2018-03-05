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Mitsubishi готовит новый концепт-кар Eclipse
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Mitsubishi готовит новый концепт-кар Eclipse 

Auto.Today 5 марта 2018
Фото: auto.today
Японская компания Mitsubishi Motors решила возродить наименование Eclipse, присвоив его новому компактному кроссоверу.
Филиппинский дизайнер и по совместительству читатель Carscoops Енох Габриэль Гонсалес решил черпнут вдохновения от экстерьера Eclipse середины 1990-х годов и реализовать купе, которое сможет достойно нести имя оригинала в соответствии с тенденциями современности. Спереди талантливый художник разместил пару агрессивных фар со встроенным светодиодными дневными ходовыми огнями и привлекательные Х-образные огни, встроенными в передний бампер. В это же время задняя часть автомобиля ловко совместила ретро элементы и актуальный, современный стиль. Несмотря на то, что раньше компания преследовала энтузиазм, в последние годы философия Mitsubishi резко изменилась и теперь марка практически полностью сосредоточена на производстве внедорожников и кроссоверов. Поэтому неудивительно, что название Eclipse будет носить именно кроссовер.
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