Skoda показала маленький газовый кроссовер

Компания Skoda представила концептуальный кроссовер Vision X — самый маленький вседорожник в линейке чешской марки. Автомобиль, мировая премьера которого состоится на Женевском моторшоу, будет оснащаться силовой установкой, способной работать на природном газе.

Габаритная длина прототипа составляет 4250 миллиметров, ширина — 1800 миллиметров, высота — 1500 миллиметров, а размер колесной базы равен 2645 миллиметрам.

Таким образом, автомобиль получился на 16 миллиметров длиннее и на 19 миллиметров уже соплатформенного кроссовера Volkswagen T-Roc , а расстоянии между осями на 55 миллиметров больше у «Шкоды», чем у «немца».

В состав силовой установки кроссовера Vision X входит 1,5-литровая «турбочетверка», работающая на газе или бензине и выдающая 130 сил. Также у автомобиля есть два электродвигателя: один из них соединен с ДВС, а второй, 30-сильный, установлен на задней оси, обеспечивая работу системы полного привода. Эти агрегаты работают от 48-вольтовой электросети. Батарея — литий-ионная на 1,5 киловатт-часа.

С нуля до «сотни» такая машина может ускоряться за 9,3 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час.

На электротяге кроссовер может проехать всего два километра. Суммарный запас хода — 650 километров. Прототип дает представление о том, как мог бы выглядеть серийный компактный кроссовер, который дополнит линейку марки, состоящую из Karoq и Kodiaq.