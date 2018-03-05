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Skoda показала маленький газовый кроссовер
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Skoda показала маленький газовый кроссовер 

Motor.ru 5 марта 2018
Фото: Motor
Компания Skoda представила концептуальный кроссовер Vision X — самый маленький вседорожник в линейке чешской марки. Автомобиль, мировая премьера которого состоится на Женевском моторшоу, будет оснащаться силовой установкой, способной работать на природном газе.
Габаритная длина прототипа составляет 4250 миллиметров, ширина — 1800 миллиметров, высота — 1500 миллиметров, а размер колесной базы равен 2645 миллиметрам.
Таким образом, автомобиль получился на 16 миллиметров длиннее и на 19 миллиметров уже соплатформенного кроссовера Volkswagen T-Roc, а расстоянии между осями на 55 миллиметров больше у «Шкоды», чем у «немца».
В состав силовой установки кроссовера Vision X входит 1,5-литровая «турбочетверка», работающая на газе или бензине и выдающая 130 сил. Также у автомобиля есть два электродвигателя: один из них соединен с ДВС, а второй, 30-сильный, установлен на задней оси, обеспечивая работу системы полного привода. Эти агрегаты работают от 48-вольтовой электросети. Батарея — литий-ионная на 1,5 киловатт-часа.
С нуля до «сотни» такая машина может ускоряться за 9,3 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час.
На электротяге кроссовер может проехать всего два километра. Суммарный запас хода — 650 километров. Прототип дает представление о том, как мог бы выглядеть серийный компактный кроссовер, который дополнит линейку марки, состоящую из Karoq и Kodiaq.
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