Foton выпустит удлиненную версию обновленного Tunland

Автохолдинг Foton пока ведет подготовку к дебюту рестайлингового пикапа Tunland, а в сети уже появились фотоснимки новинки.

Глядя на представленные фото можно заметить, что «грузовичок» наградили крупной решеткой радиатора, изменённым передним бампером с интегрированными дневными ходовыми огнями на LED-элементах и модернизированной оптикой.

Также, автомобиль будет выпускаться с удлиненной колесной базой до 3 398 мм (+293 мм), в длину такая модель будет достигать 5 603 мм (+293 мм).

Интерьер салона нового Foton Tunland выполнен в стилистике внедорожника Sauvana, который реализуется и на российском рынке. Так, пикап сможет похвастаться современной передней панелью, усовершенствованной доской приборов, новейшим мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем и доработанным блоком управления климатической системой.

В моторном отсеке «посвежевшего» пикапа располагается 2,4-литровый двигатель с отдачей 136 сил от Mitsubishi или дизель объемом 2,8 литра, который вырабатывает 116 л.с. В паре с ними трудиться 5-ступенчатая механика Getrag. Система привода задняя или полная.

Дебютирует обновленный пикап на автовыставке в Пекине нынешней весной.