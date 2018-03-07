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В РФ появится еще один рамный «китаец»
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Китайцы представили конкурента УАЗа 

Авторамблер 7 марта 2018
Фото: Автовести
Известно, что модель предложат с наддувным бензиновым мотором Mitsubishi объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой».
От младшей модели Н3 внедорожник отличается увеличенными габаритами — в высоту он достигает 1 775 мм, — а также большим дорожным просветом. Кроме того, H5 получил новую приборную панель и модернизированную «мультимедийку» с 7-дюймовым дисплеем. В люксовом исполнении внедорожник доступен с кожаным салоном, 7 подушками безопасности и электроприводом водительского сиденья с регулировкой по высоте.
Китайскую рамную модель сравнивают с отечественным УАЗ «Патриот», хотя последний стоит ощутимо дешевле. Цены на Hower H5 начинаются от 1 219 000 рублей, а топовый вариант обойдется покупателям в 1 499 000 рублей. Для сравнения, базовый «Патриот» можно приобрести за 699 000 рублей, в самая дорогая версия стоит 969 000 рублей.
Производство DW Hower H5 налажено на мощностях предприятия «Ставрополь Авто» по технологии компании Great Wall Motors.
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