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BMW представил стильное купе M2 Black Shadow Edition
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BMW представил стильное купе M2 Black Shadow Edition 

LiveCars.Ru 6 марта 2018
Фото: BMW
Баварский премиальный бренд BMW официально презентовал стильную версию «заряженного» купе M2 Coupe, под названием Black Shadow Edition. Воочию увидеть эксклюзивный автомобиль можно будет на Женевском мотор-шоу 2018 года.
Как отметили представители немецкой компании, в прошлом году было реализовано свыше 12 тысяч единиц модели BMW M2. Таким образом, компактная 2-дверная машина сумела превзойти по популярности все доступные модели BMW M.
Именно поэтому руководство бренда приняло решение предложить своим клиентам что-то особенное — купе BMW M2 Coupe Black Shadow Edition. Эксклюзивная модель будет доступна с апреля текущего года только европейским покупателям, и только в эксклюзивном цвете Sapphire Black.
Специфическая окраска «заряженного» купе BMW M2 Coupe Black Shadow Edition это не единственное, чем модель отличается от «обычной» машины. В частности, в оснащение купе входит набор уникальных 19-дюймовых «катков», карбоновая отделка экстерьера, темные хромированные патрубки выхлопной системы, глянцевая чёрная решётка радиатора и задний диффузор из углеродного волокна.
В моторном отсеке «заряженного» купе BMW M2 Coupe Black Shadow Edition изменений не произошло. То есть, машина по-прежнему питается от 6-цилиндрового 3,0-литрового двигателя, который способен генерировать 365 (370) сил. Крутящий момент — 465 Нм.
В паре с могучим мотором может трудиться как механическая, так и роботизированная трансмиссия с функцией Drivelogic. Спринт с нуля до первой сотни купе BMW M2 Coupe делает за 4,3 секунды на «роботе», и за 0,2 секунды медленнее на «механике».
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