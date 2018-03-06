BMW представил стильное купе M2 Black Shadow Edition

Баварский премиальный бренд BMW официально презентовал стильную версию «заряженного» купе M2 Coupe, под названием Black Shadow Edition. Воочию увидеть эксклюзивный автомобиль можно будет на Женевском мотор-шоу 2018 года.

Как отметили представители немецкой компании, в прошлом году было реализовано свыше 12 тысяч единиц модели BMW M2 . Таким образом, компактная 2-дверная машина сумела превзойти по популярности все доступные модели BMW M.

Именно поэтому руководство бренда приняло решение предложить своим клиентам что-то особенное — купе BMW M2 Coupe Black Shadow Edition. Эксклюзивная модель будет доступна с апреля текущего года только европейским покупателям, и только в эксклюзивном цвете Sapphire Black.

Специфическая окраска «заряженного» купе BMW M2 Coupe Black Shadow Edition это не единственное, чем модель отличается от «обычной» машины. В частности, в оснащение купе входит набор уникальных 19-дюймовых «катков», карбоновая отделка экстерьера, темные хромированные патрубки выхлопной системы, глянцевая чёрная решётка радиатора и задний диффузор из углеродного волокна.

В моторном отсеке «заряженного» купе BMW M2 Coupe Black Shadow Edition изменений не произошло. То есть, машина по-прежнему питается от 6-цилиндрового 3,0-литрового двигателя, который способен генерировать 365 (370) сил. Крутящий момент — 465 Нм.

В паре с могучим мотором может трудиться как механическая, так и роботизированная трансмиссия с функцией Drivelogic. Спринт с нуля до первой сотни купе BMW M2 Coupe делает за 4,3 секунды на «роботе», и за 0,2 секунды медленнее на «механике».