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Назван лучший автомобиль в Европе
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В Женеве назвали лучший автомобиль в Европе 

ТК «Звезда» 6 марта 2018
Фото: volvocars.com
Итоги конкурса были обнародованы в преддверии открытия автосалона.
В преддверии открытия авиасалона в Женеве жюри конкурса Car of the Year назвало лучший автомобиль этого года в Европе.
Победителем стал шведский кроссовер Volvo XC40, который набрал 325 баллов.
Результат довольно убедительный, с учетом того, что расположившийся на втором месте Seat Ibiza получил от жюри 242 балла, а BMW 5-й серии, замыкающий тройку лидеров, — 226 баллов.
В жюри конкурса входили журналисты авторитетных автомобильных изданий из 22 стран Европы. Для шведского концерна Volvo победа в Car of the Year-2018 стала первой за все время проведения конкурса.
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