Назван лучший автомобиль в Европе

В Женеве назвали лучший автомобиль в Европе

Итоги конкурса были обнародованы в преддверии открытия автосалона.

В преддверии открытия авиасалона в Женеве жюри конкурса Car of the Year назвало лучший автомобиль этого года в Европе.

Победителем стал шведский кроссовер Volvo XC40, который набрал 325 баллов.

Результат довольно убедительный, с учетом того, что расположившийся на втором месте Seat Ibiza получил от жюри 242 балла, а BMW 5-й серии, замыкающий тройку лидеров, — 226 баллов.

В жюри конкурса входили журналисты авторитетных автомобильных изданий из 22 стран Европы. Для шведского концерна Volvo победа в Car of the Year-2018 стала первой за все время проведения конкурса.